Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 14:53,
Türkiye'de denize girilecek en iyi 10 yer! İngilizler seçti...
Yaz tatili planlarımızı yaparken deniz keyfi genelde ilk sırada yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ve plajlara sahibiz. The Telegraph editörleri Türkiye’de deniz tatili yapılacak 10 yeri seçti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu yaz deniz, kum ve güneş üçlüsü eşliğinde güzel bir tatil geçirip her şeyi biraz olsun unutmak istiyorsanız bu listeye bakmadan yola çıkmayın…
2
Abone Ol
10- ÇIRALI Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı olan Çıralı, Akdeniz kıyısında masmavi denizi, temiz kumsalı, mis kokulu portakal ve limon bahçeleri arasında cennetten bir köşe... Deniz kaplumbağalarına, endemik bitki ve farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan Çıralı, adını Olimpos'taki Yanartaş'tan alıyor.
3
Abone Ol
9- DALYAN Ege’yle Akdeniz’in kavuştuğu yerde bir yanı göl bir yanı deniz cennet bir belde Dalyan. Sazlıkların oluşturduğu labirenti andıran kanalları, antik ören yerleri onu benzersiz kılan özelliklerinden sadece birkaçı.
4
Abone Ol
The Times gazetesi, 6 aylık bir araştırmanın sonucunda Caretta caretta kaplumbağlarının yumurtalarını bıraktığı Dalyan’daki İztuzu Plajı’nı, ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan etmişti. Buraya geldiğinizde mutlaka göldeki labirent şeklindeki sazlıklar arasında tekne turu yapmalısınız.
5
Abone Ol
8- ÇEŞME Türkiye’de yaz aylarının vazgeçilmezi, yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği Çeşme… Tarihî taş evleri ve yılın 360 günü rüzgâr alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlüdür. Denize girilecek en güzel yerlerse Ilıca Plajı, Ayayorgi Koyu, Teke Plajı ve Delikli Koy…
6
Abone Ol
7- ALANYA Alanya’nın Akdeniz’de 100 kilometreyi bulan kıyısı, doğal ve uluslararası kurallara göre düzenlenmiş plajlarıyla ünlü. Plajlar geniş kumsallardan oluşuyor ve birçoğu Mavi Bayraklı... Alanya’da deniz suyunun rengi kıyıda maviden turkuaza dönüşür. Durgun havalarda dipteki balıkları, çıplak gözle görmek olasıdır.
7
Abone Ol
Kent merkezinin batısında Kleopatra, doğusunda Keykubat ve Begonvil plajları yer alıyor. Kent dışında ise batıda Alara, İncekum, Avsallar, Türkler, Payallar, Konaklı; doğuda Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş plajları dünyaca ünlü plajlar.
8
Abone Ol
6- SİDE Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları, hamamları ve eski evleriyle büyüleyici bir yer.
9
Abone Ol
Özellikle de kumluk plajları sevenler için ideal olan Side’nin, hem merkezinde hem de birkaç dakikalık mesafesinde ünlü plajları var. Ayrıca Mavi Bayrak, Side’nin birçok plajında mevcut.
10
Abone Ol
5- ANTALYA Türkiye'de birinci, dünyadaysa üçüncü en çok yabancı turist ağırlayan Antalya, 400'e yakın 5 yıldızlı oteli bulunan İspanya'nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otel ve tatil köyüne sahip. Masmavi denizi ve eşsiz kumsallarıyla özellikle plaj turizminde Türkiye'nin önde gelen uğrak noktalarından biri.
11
Abone Ol
4- KALKAN Kalkan, Antalya'nın batısında, Kaş'a bağlı turistik bir mahalle... Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önceki Likya Uygarlığı'nın yaşadığı ve sayısız kentler kurulmuş Antalya ile Fethiye arasındaki topraklarda bulunan Kalkan, çevresinde bu döneme dair şehir kalıntısı veya yerleşim görülmemekte…
12
Abone Ol
Denize girilecek harika güzellikler barındırıyor. Kalkan halk plajı, Kaputaş plajı, Fırnaz Koyu akla ilk gelen yerlerden…
13
Abone Ol
3- ÖLÜDENİZ Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Koyu’dur. Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz’i görürsünüz.
14
Abone Ol
Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla eşsiz bir plaja sahip. En güzeliyse yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri…
15
Abone Ol
2- BODRUM YARIMADASI Türkiye’de yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sıralarda mutlaka Bodrum yer alır. Bazı turistlerin şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl binlerce insanın akınına uğruyor.
16
Abone Ol
Bitezi, Kadıkalesi, Yalıkavak, Gümüşlük ve Turgutreis deniz tatili için en güzel yerlerden…
17
Abone Ol
1- PATARA Boylu boyunca uzanan 12 km’lik muhteşem bir sahil, hemen yanı başında antik dünyanın en önemli kentlerinden biri. Denizin sefasını sürdükten sonra dilerseniz de tarihin tozlu ve gizemli sayfalarında bir yolculuğa da çıkabilirsiniz.
18
Abone Ol
İncecik kumlara sahip plaj deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olarak koruma altında. Durmayan rüzgârıyla, rüzgâr sörfçülerinin de uğrak noktası.