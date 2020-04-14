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İHA
Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 10:07,

Türkiye'de koronavirüsün uğramadığı tek yer

Koronavirüs, Akdeniz'in incisi Kaş'a uğramadı. Konu hakkında açıklamada bulunan Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçeye giriş çıkışlarda sürücüleri kontrolden geçirdiklerini söyledi.

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Türkiye'de korona virüs kaynaklı ölümler devam ederken, Antalya'nın Kaş ilçesinde hiç korona virüs vakası görülmemesi dikkat çekti.

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Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüsünün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı.

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Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır.

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Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir.

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Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir” dedi.Diğer yandan İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereği Kaş’ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.

6SÜREKLİ KONTROL EDİYORUZ

"SÜREKLİ KONTROL EDİYORUZ"

Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi.

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Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçe emniyet müdürü Erkan Kaçar ile denetim bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Karacan, emniyet kontrol noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık diledi ve vatandaşları bilgilendirdi.

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