Türkiye'de çok az bilinen 15 saklı adres...  Her biri görülmeye değer, mutlaka listenize ekleyin

Kıyıköy Kırklareli ilçe sınırlarında bulunan Kıyıköy, İstanbul’a yakınlığı sayesinde de hafta sonu kaçamakları için tercih ediliyor. Bu şirin balıkçı kasabası sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da sessizliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Hem mavi hem de yeşili bir arada göreceğiniz Kıyıköy, gürültüden uzak harika bir tatil imkanı sunuyor.