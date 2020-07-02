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HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'de bu yazın yükselen yıldızı... Maldivler'i aratmayan güzelliğiyle büyülüyor
GeriSeyahat Türkiye'de bu yazın yükselen yıldızı... Maldivler'i aratmayan güzelliğiyle büyülüyor
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Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz | Fotoğraflar: Alamy, Ezgi Kopuz
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 12:39,

Türkiye'de bu yazın yükselen yıldızı... Maldivler'i aratmayan güzelliğiyle büyülüyor

Küçük ve mütevazı bir ağaç evde yaşamak için her şeyinizi verebilir misiniz? Rüyadan uyanmak istemediğim çok yer oldu ama buradaki hafiflik bir başka. Fethiye var olan enerjisi ve ‘doğadan mutluluk’ felsefesiyle kendini son zamanlarda hızlı bir ivmeyle çekim merkezi haline getirdi. Size dört farklı deneyimimle Fethiye’yi anlatacağım…

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Fethiye’nin doğasının dönüştürücü gücü var. Fark ettirmeden, çakıl taşlarının arasından sızan deniz suyu gibi… Dış dünyadan soyutlayan filtresiz güzellikleri bir arada toplayan elektrik mavisi ve ferah yeşil tonlamalarıyla içten ve huzurlu bir tatilin yolu bu yaz Ege’nin ilk yıldızından geçiyor.

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Dört ayrı deneyimle Fethiye
1- Faralya’da kendinizden izler sürün
Her gün tek bir manzaraya uyanma hakkım olsaydı, ilk tercihim hiç düşünmeden Faralya’da Kabak Koyu olurdu.

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Likya yolu üzerinde gün doğumunu izleyerek uyanmak harika… Yemyeşil orman kokusunun hüküm sürdüğü mutlak ve çok tatlı bir sükunet var burada.

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Kusursuzluk ütopyasına yakın, turkuaz suların üstünde titreşen güneşin ılık yansımaları, peşinden gittiğim duyguların sansasyonel dalgasıyla sanki aynı dili konuşuyor gibiydi…

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Düşünsenize tek başınıza, sevdiğiniz müziğin melodisi arkadan gelirken, bungalov evinizde bir zaman kapsülünde gibisiniz.

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Sonsuzluk havuzundan ufka baktığınız an, sanki zaman durmuş ve kendinizle monolog halindesiniz. Aslında her şey kendini keşfetmekle başlıyor.

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Vücudumun, kalbimin ve ruhumun dinlendiği bu adreste hiç abartısız tek başımayken geçirdiğim en sakin ve mutlu anları yaşamış olabilirim. Gelecek sefer Likya Yolu'nun peşinden gidip, kamp hayatı beni bekliyor ve çadırım şimdiden hazır.

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2- Turkuaz suların tadını çıkarın
Ege’nin suyuna hayran olmamak elde değil. Fethiye’de her koy kendine has modda.

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Kabak Koyu kampçılar, sevgililer, arkadaşlar için biçilmiş kaftan. Buradan tekne ile önce Kelebekler Vadisi’ne gidilmeli…

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İlk sualtı keşfimi, 7 metre derinliğe dalış yaparak burada yaşadım, sanki sadece benimdi, denizyıldızları, rengârenk balıklar, caretta carettalar, su baloncukları, kayalıklar, baş döndürücü derinlik ve bu mutluluk sebebi sahil...

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Kelebekler Vadisi'nde suya karışmak gözde aktivitelerimden biri oldu. Balık-ekmeğinizi de yedikten sonra, Cennet Koyu var sırada… Türkiye’deki bu güzellikleri görünce çok uzaklara gitmeye, egzotikliğe bazen gerek yok diyorum.

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Tamamıyla bakir bir plajda, kum, dalga sesleri ve sadece siz… Partiler de eksik olmuyor, şansınız varsa denk gelebilirsiniz.

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3- Kalp atışlarınız Ölüdeniz’de hızlansın
Kim bulutların üstünde oturmak istemez? Yamaç paraşütüne hayır demek çok güç. Küçük yaşlarımdan beri hayaliyle yaşadım, bulutlara hayranım.

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Babadağ’dan 1700 metre yükseklikten atladığımız ve yükseldiğimiz sırada pilot Ali bana “Anı Yaşa” derken ikimiz de ne demek istediğini çok iyi biliyorduk.

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Sürreal bir manzaraya bakarken, rüzgarın dağların ve bir tutkunun ortaklaşa yaşattığı hoş bir jest…

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Skysports ve pilotları yamaç paraşütü için oldukça deneyimli. Gopro da Ölüdeniz’i seviyor, havalı fotoğraf kareleri renkli ve heyecan verici tecrübenizi yansıtacak.

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4- Göcek’te 12 adaların büyüsüne kapılın
Beklentiniz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Çünkü o kadar büyüleyici bir atmosferi var son keşfimin. D-Resort Göcek kalınabilecek en güzel otellerden biri…

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Konforundan ziyade, sabahın ilk ışıklarıyla kendinizi Q-Lounge’da denize girerken bulabilirsiniz, istemeden ayaklarınız sizi oraya götürecek…

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Akşam Göcek sahilinde yürüyüş yapın ve akşam yemeğiniz için Özcan Restaurant’da yapacağınız keyif, anlarınıza ağız dolusu mutluluk yaratacaktır.

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Diğer güne uyanıp kahvaltınızı yaptıktan sonra, artık denizi daha derinden kucaklamak isteyeceksiniz.

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Mis kokulu orman esintisi size rehberlik ederken, tekne ile 12 adalar turu bir günden daha fazla ne bekleyebilirsiniz sorusunun mavi ve yeşil aromalı cevabı.

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Doğa ananın hiç yadsımadan doğaya yerleştirdiği enstalasyon harikası Göcek...

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Sarsala Koyunda günün son ışımalarını içinize çekin ve balık için lezzetli bir adres olan Sarsala Restaurant’ın mezeleri, taptaze kokan gecenin ilerleyen saatlerinde sohbetiniz koyulaşmaya yakın lezzetli bir dokunuş katacaktır.

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