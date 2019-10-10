Türkiye'de 40 bin 'lord' ve 'lady' var! Çoğu ise ünlü isimler, tek şart...

Bu sertifika sayesinde İskoçya ile yasal bir bağınız olmuş oluyor. Ayrıca orada 1 metrekarelik alanınız oluyor. Dolayısıyla bu bile o ülkeye giriş yapmanız için bir sebep. Bu belge sayesinde kabul edilme şansınız çok yüksek. Bu sertifika sayesinde İskoçya ile yasal bir bağınız olmuş oluyor. Ayrıca orada 1 metrekarelik alanınız oluyor. Dolayısıyla bu bile o ülkeye giriş yapmanız için bir sebep. Bu belge sayesinde kabul edilme şansınız çok yüksek.