Türk gezgin İsviçre'de yaşananları anlattı: "200 bin sınır ötesi çalışanın hayatı zorlaştı"

Bütün etkinlikler iptal Vaka sayısı hızla artınca Federal Hükümet devreye girdi ulusal kısıtlamalar getirdi. İlk tedbirle 1000 kişi üzeri katılımın olacağı etkinlikler iptal edildi. Uluslararası katılımlı Basel karnavalı, BaselWorld Saat Fuarı ve Cenevre Motor Show iptal edildi. 16 Mart'ta Olağanüstü hal kararı alındı, 19 Nisan’a kadar devam edecek. OHAL kapsamında, okullar kapandı uzaktan eğitime başlandı. Market, eczane, postane, bankalar ve bazı devlet daireleri gibi zaruri ihtiyaçlar dışında her yer kapalı. Restoranlar, müzeler, mağazalar ve kayak merkezleri de… Bu sene kayak sezonu erken kapandı. İsviçre’de olacak şey değil. Ofisler tamamıyla kapatılmadı ama mümkün olan işler için çalışanların evden çalışması tavsiye edildi. Artışın devam ettiği Ticino’daysa tüm fabrikalar kapatıldı.