Tunceli'deki 'Urartu Mağaraları' turizme kazandırılıyor

Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen in delikleri, dört kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor. Su gereksinimini karşılamak üzere, kayaların arasından sızan doğal olarak bulunan ya da özel olarak yapılmış, kullanılmak üzere yağmur sularını biriktirmeye yarayan yer altı su depoları, yukarıdaki odalara ulaşmak için kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunan in delikleri iki kısımdan oluşuyor.