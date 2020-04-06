İHA / Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 11:50,
Tüm İspanya bu kasabayı konuşuyor! Corona virüsün uğramadığı tek yer, nedeni ise...
Avrupa’daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya’da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.
Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası. Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da korona virüsün giremediği tek yer.
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İspanya hükümeti 14 Mart'ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4'ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" dedi.
Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor.
Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü (OHAL) fonunu kullanıyor. Ayrıca her Cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor.
Öte yandan İtalya'dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 10 bini geçti vaka sayısı ise 124 binden fazla… Kaynak: İHA
Şu anda 720 kişinin yaşadığı kasabadaki bir kuyuda bulunan suyun, 1800 yılında bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart’ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon’un Marengo’daki savaşı kazandığı biliniyor.
The Guardian'da yer alan haberde kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, "Efsaneye göre Napolyon’un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti. O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz" dedi.
Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha "inandırıcı" sebeplere bağladı. Gaiotti’ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu. Belediye başkanı, "Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi... İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Aşırı soğuğa rağmen virüsün görülmediği bir başka yer de burası…
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) krizini yaklaşık 4 bin kişi dünyanın çok uzak bir köşesinden takip ederek, anlamaya çalışıyor. Soğuk havada yaşama şansı daha fazla bulan corona virüsün şu anda tek görülmediği yer Antarktika… Sürekli kış koşullarının yaşandığı bu kıtada yaklaşık 4 bin insan, Çin'de ortaya çıktıktan sonra 6 kıtaya yayılan virüsün nasıl bir şey olduğunu uzaktan takip ediyor.
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Antarktika kıtasında araştırma için bulunan İtalyan Alberto Della Rovere, ülkesinde yaşanan felaketi dünyanın bir ucunda endişe ile takip ediyor. WhatsApp üzerinden İtalya'daki akrabaları ve arkadaşlarıyla konuşan 35 kişilik İtalyan araştırma ekibinin lideri Alberto Della Rovere, "Şu anda burada daha güvendeyiz. Arkadaşlarımız da bize bunu söylüyor ancak biz burada hem yakınlarımız hem de ülkemiz için endişeliyiz" dedi.
"Şu anda Antarktika dünyanın en güvenli yeri" şeklinde konuşan Rovere, dışarıyla irtibatları olmadığı için corona virüs bulaşma olasılıklarının bulunmadığını belirtiyor. Rovere, corona virüs bulunmamasına rağmen Antarktika'ya sınırlı sayıda giriş ve çıkış yapanların düzenli doktor kontrolünden geçtiğini de ifade ediyor. Antarktika'da birçok ülkenin araştırma ekipleri bulunuyor. ABD'nin araştırma ekibinden yer alan Amundsen-Scott da gönderdiği bir fotoğrafın altına, "Bizim için endişelenmeyin" notunu düştü. Şu anda Antarktika kıtasında 28 ülkenin araştırma istasyonları bulunuyor. En büyük istasyon ise ABD'ye ait bulunuyor. Antarktika'nın Ross Ice Shelf bölgesinde bulunan McMurdo İstasyonu'nda bin kişi yaşıyor. Buraya gelenler bir ya da iki dönem kalıyor ve araştırmalara katkıda bulunuyor. Antarktika'da nüfusun en yoğun olduğu dönem ise Ekim ile Şubat arası.
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