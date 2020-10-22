Trabzon'un saklı güzelliği: Balıklıgöl

Gerek havası yeşilliği çok yüksek bir rakımda olması bizi çok şaşırttı. Dağın zirvesinde olması ayrıca bir güzel, bizi şaşırttı. Bu kadar zorlu yerlerden geçerek bu kadar güzel bir yere geleceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Çok güzel çok memnun kaldık” diye konuştu. Alper Bakırhan ise Kahramanmaraş’dan geldiklerini böyle bir yer beklemediklerini ifade ederek, “Buraya gelene kadar yaklaşık bin 500 kilometre yol yaptık. Çok beğendik, çok güzel. Geldiğimize değdi. Böyle bir yer beklemiyorduk. Bölgede 7 göl varmış biz birincisine geldik” dedi.