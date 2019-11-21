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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21 Kasım 2019 - 11:47, /

Trabzon'un saklı cenneti: Kudavas Şelalesi

Karadeniz’in saklı cenneti ”Kudavas Şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Karadeniz’in saklı cenneti ”Kudavas Şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kumyatak-Kudavas Şelalesi, eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Son zamanlarda vatandaşların uğrak yeri olan şelale turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Sonbaharda eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kudavas Şelalesi'nin tanınmadığından yakınan yöre sakinleri, şelalenin turizm kapsamında değerlendirildiğinde ekonomik girdi sağlayacağını belirtti.

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Özellikle son zamanlarda buraya gelen ziyaretçi sayısında eskiye göre artış olduğunu belirten yöre sakinlerinden Osman Öztürk, “Yaz mevsiminde mahalleli olarak burada yüzüyoruz.

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Son dönemlerde buraya gelenlerin sayısında artış olduğunu gözlüyoruz. Özellikle son bir yıldır ziyaretçi sayısı arttı diyebiliriz.

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Genellikle hafta sonları geliyorlar. Yöre sakini olarak buranın turizme kazandırılmasından yanayız. Tek sıkıntısı yol. Araçla tam olarak yanına gidilemediği için biraz yürümeniz gerekir” dedi.

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Yöre sakinlerinden Ahmet Öztürk ise, “Buranın ismi Kudavas. İsmi çok eskilerden kaldı.

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Buraya genelde yazın yüzmek için geliyoruz. Şelalemiz pek tanınmıyor.

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Kenarlarına yürüyüş yolu yapılsa gelen olur, daha çok tanınır diye düşünüyorum.

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Turizm kapsamında değerlendirilse daha çok tanınır, daha çok kişi gelir” diye konuştu.

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