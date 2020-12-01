Trabzonlu gençler kendi arazi araçlarını yaptılar! Dere, tepe, orman geziyorlar…

Aracı yaklaşık 400 bin TL masraf ederek bu hale getirdiklerini belirten Aksoy, ismini de Hoyrat koyduklarını belirtti. Aksoy, "Aracımıza 350-400 bin TL civarında masraf ettik. Ustamız Hasan Bey'le emek vererek 2 yıllık bir projeydi bu Bizim için maddi değerinden ziyade manevi değeri çok önemli. Aracımıza 'Hoyrat' ismini taktık. Hoyrat yırtıcı, hırpalayıcı demek. Herhalde adını da taşıyor diye düşünüyorum. Kendisi de hoyrat. Hoyratça kullanıyoruz.