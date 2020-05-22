Trabzon'da inanç turizmine yeni bir eser kazandırıldı

St. Michael Kilisesi bölgemiz için çok önemli bir çekim merkezi olacağı kanaatindeyim. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip kilise bir dönem ev olarakta kullanılmış ve günümüze kadar gelmiş bir tarihi değer. İlerde inşallah yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Orta Mahallemizin turizm potonsiyelini de arttırmayı hedefliyoruz.