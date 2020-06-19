Torul Kalesi Cam Seyir terasında tüm tedbirler alındı, ziyaretçiler bekleniyor

Hem sosyal mesafe hem dezenfektan hem maske konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu süreçte gelen ziyaretçi sayımız fazla değil. 1 Haziran’dan bugüne 3 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu yükseklikte cam teras Türkiye’de çok az, belki de hiç yok. Çok güzel bir manzarası var. Ekibimizle beraber herkesi bekliyoruz. Biz hazırız” diye konuştu.