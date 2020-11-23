Tonlarca ağırlıktaki vagonu binanın üstüne koydu! Görenleri şaşkına çeviriyor...

The Beermoth

İskoçya’daki Cairngorms Ulusal Parkı’ndaki The Beermoth, sahiden de ‘butik’ bir otel. Eski bir itfaiye kamyonunda hizmet veren otelde, Viktorya dönemini andıran bir yatak, küçük bir mutfak ve bir odun sobası yer alıyor. Yani fazla bir lüks yok. Ancak uçsuz bucaksız çayırlar emrinize amade. İster uzun yürüyüşler yapın, ister arkanıza yaslanıp doğanın o güzel kokusunu içinize çekin ya da gece vakti yıldızları seyreyleyin.