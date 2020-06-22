MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTesadüfen keşfedildi... Görenleri kendine hayran bırakıyor
GeriSeyahat Tesadüfen keşfedildi... Görenleri kendine hayran bırakıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 17:13,

Tesadüfen keşfedildi... Görenleri kendine hayran bırakıyor

Sinop’taki bu güzelliğin adı Erfelek Şelaleleri… 2011’de Tabiat Parkı ilan edildi. Halk buraya Erfelek Şelaleleri diyor ama resmi adı Tatlıca Şelaleleri… Tatlıca köyüne çok yakın olduğu için ‘Tatlıca’ adını almış. 45 hektarlık ormanlık alanda irili ufaklı peş peşe 28 şelale var. İlginç olansa 1997’de baraj yapımı sırasında tesadüfen bulunmuş olması… İşte size huzurlu bir hafta sonu kaçamağı için Erfelek Şelaleleri gezi rehberi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Şelalelere Sinop’tan ya da yakın şehirlerden günübirlik gidilebilir ama İstanbul gibi uzak şehirlerden gitmek için birkaç günlük program yapmak şart. Ben Kastamonu sahil yolundan Erfelek Şelaleleri‘ne gittim.

2
Abone Olgoogle-news

Bu güzelliğin fotoğrafını ilk nerede gördüm, ne zaman bu sevdaya düştüm bilmiyorum. En büyük hayalim o şelalelerden birine karşı kamp yapabilmekti. Çadırımı şelalenin birine karşı kurup onu seyrederek uyuyabilmek istiyordum.

3
Abone Olgoogle-news

Bu düşünceyle düştüm yollara… Parkın kapısına geldiğimde büyük şok yaşadım. Kapıdaki görevli içeri alamayacağını söyledi. Nasıl yani? İyi de o kadar yolu kamp yapmak için geldim. Kamp yapmak yasakmış artık.

İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
4
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz yıl bir aile ayı yavruları görmüş. Fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşmış. Bunu gören yetkililer kampı yasaklamış. Tabi koronavirüs de cabası... Yazık oldu. Hazırlıksız yakalandım… Akşam akşam ortada kaldım. Biraz hayal kırıklığına uğrasam da çabuk toparlayıp manzaranın tadını çıkardım.

5
Abone Olgoogle-news

İçeri giriş çok ucuz
En son ücretleri araçsız girecekseniz kişi başı 4.5 TL. Kapı girişi araçla 14.50 TL idi. Araç içindeki insanlara ekstra para alınmıyor. Aracınızla içeri girebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir park alanı var. Restoranların, parkın olduğu bölgeden geçtim.

6
Abone Olgoogle-news

Bu kısımda tuvalet ve market gibi birçok ihtiyacınızı giderecek şeyler var. Yürüyüş parkurunda doğayla başbaşasınız.

7
Abone Olgoogle-news

100’ün üzerinde kuş türü var burada. Girişteki şelale 20 metreden dökülüyor. Erfelek Şelaleleri‘nin en yüksek şelalesi… Genelde çok kalabalık ve herkes fotoğraf peşinde...

8
Abone Olgoogle-news

Ahşap merdivenlere doğru yönelip parkura başlıyorum. Oldukça merdiven çıkmanız gerekecek…

9
Abone Olgoogle-news

İki kilometrelik şelaleleri yürüme macerası oldukça keyifli… İlk birkaç şelaleye ister seyir teraslarından isterseniz yanına inerek bakabiliyorsunuz.

10
Abone Olgoogle-news

Sonra yol merdivenli kısımdan ikiye ayrılıyor. Güneşli ve sıcak havalar için yanınızda mutlaka şort, mayo bulunsun.

Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek 20 şehir! Listenin zirvesi şaşırttı...
11
Abone Olgoogle-news

İlk birkaç şelalenin suyu daha sıcakmış. Yukarılara çıktıkça su soğuyormuş. Altı kaymayan bir ayakkabı giymeniz sizin yararınıza. Çünkü bazı yerlerde sudan geçmeniz gerekebiliyor.

12
Abone Olgoogle-news

Yerler oldukça kaygan. Suya girmek istemeyenler yağmur çizmesi de giyebilir tabi. Telefon çekmiyor ancak fotoğraf çekmek için illa yanıma telefonumu alayım diyorsanız su geçirmez bir kılıfla girmelisiniz. Bir bir şelaleleri aşarken olağanüstü manzaralardan geçiyorsunuz. Suyun kaynağına doğru bir yolculuk bu…

13
Abone Olgoogle-news

Bazı parkurlar çok zor
Kayalıklar merdiven gibi… Zorlandığım bölümlerde, parkura daha önceden bağlanmış halatlar imdadıma yetişti.

14
Abone Olgoogle-news

Taşlar oldukça kaygan, ipler biraz kısa. Çok dikkat istiyor. Bazı yerler gerçekten çok zorluyor.

15
Abone Olgoogle-news

Kondisyonu iyi olmayanlar bu yola hiç girmesin. 28 tane irili ufaklı şelaleden bahsediyorum. Yol üstünde sizi yüreklendiren tabelalar var.

16
Abone Olgoogle-news

Burada suyun kaynağına gidebileceğiniz ve bu yoldan dönmeyeceğiniz yazıyor. Oldukça esprili yazılar bunlar. Kaçıncı şelalede olduğunuza dair numaralarda mevcut.

17
Abone Olgoogle-news

Geri sayım yapabiliyor, ne kadar yol aldığınızı, kaç tane kaldığını hesaplayabiliyorsunuz. En sevdiğim 18 numaralı şelale oldu.

18
Abone Olgoogle-news

Suyun kaynağında bir işletme varmış. Sanırım insanların vazgeçmemesi için o yüreklendirici yazıları bu işletme yazmış. Yayık ayranından gözlemeye kadar her şey var.

19
Abone Olgoogle-news

Yanınıza mutlaka para alın. Bir çay içeyim, soluklanayım dersiniz belki. Bitiş noktasına geldiğinizde aynı yolu dönmek zorunda değilsiniz.

20
Abone Olgoogle-news

Suyun kaynağından, ağaçların arasından çok güzel bir patikadan geri dönebiliyorsunuz. Toplam iki saatte hepsini gezebiliyorsunuz.

21
Abone Olgoogle-news

Bu iki saat şelaleler için geçerli. Erfelek Tatlıca Şelalesi Tabiat Parkı içinde şelaleleri gezdikten sonra piknik yapıp tüm günü geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu için şelaleler sizi bekliyor, şimdi tam zamanı…

22
Abone Olgoogle-news

Erfelek Şelaleleri ve Türkiye'nin birçok saklı güzelliğiyle ilgili detaylara 'nerdesinbahar.com' blog adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi