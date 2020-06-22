Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 17:13,
Tesadüfen keşfedildi... Görenleri kendine hayran bırakıyor
Sinop’taki bu güzelliğin adı Erfelek Şelaleleri… 2011’de Tabiat Parkı ilan edildi. Halk buraya Erfelek Şelaleleri diyor ama resmi adı Tatlıca Şelaleleri… Tatlıca köyüne çok yakın olduğu için ‘Tatlıca’ adını almış. 45 hektarlık ormanlık alanda irili ufaklı peş peşe 28 şelale var. İlginç olansa 1997’de baraj yapımı sırasında tesadüfen bulunmuş olması… İşte size huzurlu bir hafta sonu kaçamağı için Erfelek Şelaleleri gezi rehberi…
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Şelalelere Sinop’tan ya da yakın şehirlerden günübirlik gidilebilir ama İstanbul gibi uzak şehirlerden gitmek için birkaç günlük program yapmak şart. Ben Kastamonu sahil yolundan Erfelek Şelaleleri‘ne gittim.
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Bu güzelliğin fotoğrafını ilk nerede gördüm, ne zaman bu sevdaya düştüm bilmiyorum. En büyük hayalim o şelalelerden birine karşı kamp yapabilmekti. Çadırımı şelalenin birine karşı kurup onu seyrederek uyuyabilmek istiyordum.
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Bu düşünceyle düştüm yollara… Parkın kapısına geldiğimde büyük şok yaşadım. Kapıdaki görevli içeri alamayacağını söyledi. Nasıl yani? İyi de o kadar yolu kamp yapmak için geldim. Kamp yapmak yasakmış artık.
Geçtiğimiz yıl bir aile ayı yavruları görmüş. Fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşmış. Bunu gören yetkililer kampı yasaklamış. Tabi koronavirüs de cabası... Yazık oldu. Hazırlıksız yakalandım… Akşam akşam ortada kaldım. Biraz hayal kırıklığına uğrasam da çabuk toparlayıp manzaranın tadını çıkardım.
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İçeri giriş çok ucuz En son ücretleri araçsız girecekseniz kişi başı 4.5 TL. Kapı girişi araçla 14.50 TL idi. Araç içindeki insanlara ekstra para alınmıyor. Aracınızla içeri girebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir park alanı var. Restoranların, parkın olduğu bölgeden geçtim.
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Bu kısımda tuvalet ve market gibi birçok ihtiyacınızı giderecek şeyler var. Yürüyüş parkurunda doğayla başbaşasınız.
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100’ün üzerinde kuş türü var burada. Girişteki şelale 20 metreden dökülüyor. Erfelek Şelaleleri‘nin en yüksek şelalesi… Genelde çok kalabalık ve herkes fotoğraf peşinde...
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Ahşap merdivenlere doğru yönelip parkura başlıyorum. Oldukça merdiven çıkmanız gerekecek…
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İki kilometrelik şelaleleri yürüme macerası oldukça keyifli… İlk birkaç şelaleye ister seyir teraslarından isterseniz yanına inerek bakabiliyorsunuz.
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Sonra yol merdivenli kısımdan ikiye ayrılıyor. Güneşli ve sıcak havalar için yanınızda mutlaka şort, mayo bulunsun.
İlk birkaç şelalenin suyu daha sıcakmış. Yukarılara çıktıkça su soğuyormuş. Altı kaymayan bir ayakkabı giymeniz sizin yararınıza. Çünkü bazı yerlerde sudan geçmeniz gerekebiliyor.
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Yerler oldukça kaygan. Suya girmek istemeyenler yağmur çizmesi de giyebilir tabi. Telefon çekmiyor ancak fotoğraf çekmek için illa yanıma telefonumu alayım diyorsanız su geçirmez bir kılıfla girmelisiniz. Bir bir şelaleleri aşarken olağanüstü manzaralardan geçiyorsunuz. Suyun kaynağına doğru bir yolculuk bu…
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Bazı parkurlar çok zor Kayalıklar merdiven gibi… Zorlandığım bölümlerde, parkura daha önceden bağlanmış halatlar imdadıma yetişti.
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Taşlar oldukça kaygan, ipler biraz kısa. Çok dikkat istiyor. Bazı yerler gerçekten çok zorluyor.
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Kondisyonu iyi olmayanlar bu yola hiç girmesin. 28 tane irili ufaklı şelaleden bahsediyorum. Yol üstünde sizi yüreklendiren tabelalar var.
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Burada suyun kaynağına gidebileceğiniz ve bu yoldan dönmeyeceğiniz yazıyor. Oldukça esprili yazılar bunlar. Kaçıncı şelalede olduğunuza dair numaralarda mevcut.
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Geri sayım yapabiliyor, ne kadar yol aldığınızı, kaç tane kaldığını hesaplayabiliyorsunuz. En sevdiğim 18 numaralı şelale oldu.
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Suyun kaynağında bir işletme varmış. Sanırım insanların vazgeçmemesi için o yüreklendirici yazıları bu işletme yazmış. Yayık ayranından gözlemeye kadar her şey var.
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Yanınıza mutlaka para alın. Bir çay içeyim, soluklanayım dersiniz belki. Bitiş noktasına geldiğinizde aynı yolu dönmek zorunda değilsiniz.
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Suyun kaynağından, ağaçların arasından çok güzel bir patikadan geri dönebiliyorsunuz. Toplam iki saatte hepsini gezebiliyorsunuz.
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Bu iki saat şelaleler için geçerli. Erfelek Tatlıca Şelalesi Tabiat Parkı içinde şelaleleri gezdikten sonra piknik yapıp tüm günü geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu için şelaleler sizi bekliyor, şimdi tam zamanı…
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Erfelek Şelaleleri ve Türkiye'nin birçok saklı güzelliğiyle ilgili detaylara 'nerdesinbahar.com' blog adresinden ulaşabilirsiniz.