Temmuz ayında mutlaka gidilmesi gereken yerler! Hepsi hem sessiz sakin hem de çok ucuz...

Kumsalı güneşin en tepede olduğu zamanda bile kesinlikle insanın ayaklarını yakmıyor, şifa niyetine bu gölün kenarında yalın ayak yürümelisiniz. Göle girdiğinizde ise kadife bir halı serilmiş de siz o halıdan yürüyen gölün davetlileri gibi hissediyorsunuz, gerçekten çok eşsiz bir histi. Daha da güzeli, o pamuk gibi kumdan alıp suratınıza peeling yaptığınızda yüzünüz de pamuk gibi oluyor. Neden mi? Gölün içerisinde bulunan magnezyum, soda ve kil sayesinde… Bilim insanlarınca göl suyunun birçok cilt hastalığına özellikle de sivilcelere iyi geldiği ispatlanmış. Tam da bu sebeple gölün dibinden kova kova evlerine kil taşıyan insanlar görürseniz şaşırmayın.