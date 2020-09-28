Tayland’da ateşle dans Barselona’da flamenko

Yaz sezonuna denk geldiği için hem tatil hem dans bir arada güzel bir etkinlik olmuştu. Türkiye’nin doğusuna ilk geçişim Gürcistan’daki ‘Batumi Open’ adlı yarışmayla oldu. 1 TL verip, nüfus cüzdanımı göstererek sınırdan geçtiğim anı unutamıyorum. Yarı finale çıkmıştık. Tabii bu aktivitelerde sadece dans yok, ülkeleri bir gezgin gibi de geziyorum.