Tatilin en eğlenceli yanı... Yaz bitmeden yapmanız gereken en keyifli su sporları
Tatil denilince aklımıza ilk gelenler deniz, kum ve güneş üçlüsü oluyor. Zaten sınırlı olan tatili en keyifli hale getirmek için birbirinden eğlenceli aktiviteler yapılabilir. Bu aktivitelerin en çok sevilenleri arasında yüzmeden sonra eğlenceli su sporları var. İster grup, ister bireysel olarak yapabileceğiniz su sporları tatilinizi daha da keyifli hale getirecek. İşte yapabileceğiniz en keyifli su sporları…
Mevsim ne olursa olsun deniz her zaman dalış için uygun. Bazen batık gemilere düzenlenen dalış turları bazen de balıklarla keyifli bir hale geliyor. Suyun altında çok farklı bir dünya keşfedeceğiniz dalış, her sene tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir aktivite haline gelecek. Özellikle Antalya yaz-kış demeden dalış için çok fazla ziyaretçi ağırlıyor.
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Bodyboard
Karadeniz’in dalgalı denizlerinde yapması çok keyifli olan bodyboard, yurtdışında da popüler bir su sporu. Size uygun bir sörf tahtası üzerinde kendinizi dalgalara bırakacağınız bu aktiviteyle heyecanı doruklarda yaşayacaksınız. Diğer su sporlarına göre biraz daha teknik olması nedeniyle öncesinde bir eğitim almanız gerekebilir.
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Deniz Paraşütü
Paraşütle atlamayı güvenli bulmuyor ancak yapmak istiyorsanız deniz paraşütü tam size göre. Hiçbir eğitim gerektirmeden kolaylıkla yapabileceğiniz deniz paraşütü, keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak. Özellikle de Fethiye’de çok fazla tercih edilen deniz paraşütü, manzaranın tadını göklerden çıkarmanızı sağlayacak.
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Flyboard
Popüler tatil merkezlerinde çok sık rastlayacağınız flyboard, akrobatik hareketler sergileyebileceğiniz çok keyifli bir su sporu. Giydiğiniz özel bir kıyafet sonucu sizi havada uçarken muhteşem bir hazzı da beraberinde yaşayacaksınız.
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Kürek
İster bireysel ister grup olarak yapabileceğiniz kürek sporu, genelde denizin en sakin olduğu sabah saatlerinde tercih edilir. Zihinsel olarak bolca huzur depolamanızı sağlayacak bu sporun fiziksel olarak da faydaları oldukça fazla. Profesyonel olarak da çok fazla tercih edilen kürek, huzur dolu bir aktivite isteyenlerin de tercihi oluyor.
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Jetski
Tatil beldelerinde hız tutkunlarının ilk tercihi her zaman jetski oluyor. Su ve hızın muhteşem buluşması olan jetski konusunda uzmanlaşırsanız birbirinden muhteşem akrobatik hareketler sergilemenizde mümkün.
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Kano
Olimpik düzeyde yapılan kano, keyifli su sporları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bireysel veya grup olarak da yapabileceğiniz bu spor, ülkemizin muhteşem göllerinde yapılıyor. Spor yaparken bir yandan da büyüleyici görüntülere şahit olacaksınız. Ruhunuzu dinlendirecek bir aktivite arıyorsanız yaz bitmeden mutlaka deneyin.
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Kiteboard
Kiteboard suda yapılabilecek en eğlenceli sporlardan biri. Üstelik yapabilmek için sörf tahtası üzerinde dengede durmanıza da gerek yok, sadece yüzme bilmeniz yeterli. Çeşme sahillerinde sık sık kiteboard yapanları görebilirsiniz. Sizde ayaklarınızı sudan kesecek bu aktiviteyi mutlaka denemelisiniz.
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Rafting
Su üzerindeki en çılgın spor şüphesiz rafting. Diğer sporların aksine muhteşem bir takım sporu olan rafting, kalabalık arkadaş gruplarıyla yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerden biri. Suyun akışının yoğun olduğu akarsularda yapabileceğiniz rafting için en çok tercih edilenler Manavgat ve Melen oluyor.
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Rüzgar Sörfü
Sürekli görüp bir türlü yapmaya cesaret edemediğiniz rüzgar sörfü için bu sene tam zamanı. Yaz aylarının son günlerinde keyifli bir aktivite gerçekleştirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alan rüzgar sörfü, fazla gözünüzü korkutmasın. Dengede durmayı öğrendikten sonrası oldukça kolay. Zaten bunun için özel eğitmenler de size yardımcı olacaktır. Türkiye’de rüzgar sörfü için en elverişli yer Alaçatı, ancak İstanbul’da da yapabilmeniz mümkün.