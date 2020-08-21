Tatilin en eğlenceli yanı... Yaz bitmeden yapmanız gereken en keyifli su sporları

Dalış Mevsim ne olursa olsun deniz her zaman dalış için uygun. Bazen batık gemilere düzenlenen dalış turları bazen de balıklarla keyifli bir hale geliyor. Suyun altında çok farklı bir dünya keşfedeceğiniz dalış, her sene tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir aktivite haline gelecek. Özellikle Antalya yaz-kış demeden dalış için çok fazla ziyaretçi ağırlıyor.