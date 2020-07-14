Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı

7 yaşındaki Zeynep Karamehmetoğlu ise okulların tatil olduğunu ve burada yüzerek rahatladığını söyledi. Karamehmetoğlu, "Yüzmek için geliyorum, çok güzel, çardaklar var, suda sandalyeler var. Buraya girip rahatlıyorum, okullar tatil buraya gezmeye geliyorum, herkes buraya gelsin" diye konuştu.