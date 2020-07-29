Tatilciler Kurban Bayramı’nda Çanakkale bölgesini tercih edecek

Tabii tatil yapmak isteyen insanlar, minibüs ya da otobüslerle seyahat etmek istemiyorlar. Seyahat acentelerinin asli faaliyet alanlarından tur ve seyahatte maalesef buna girdiği için ciddi bir kayıp var. Bu kayıpla ilgili bu güne kadar devletimizin var olan teşviklerine ilave olarak, sonbahara doğru yeni bir teşvik paketinin açıklanmasını ya da ertelemelerin olmasını devletimizden istiyoruz.