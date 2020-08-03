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Hürriyet
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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 11:20,

Tatilciler, kartpostallık manzarayı fotoğraflamak için sıraya girdi

Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramında tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.

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Eşsiz manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 4 günlük Kurban Bayramı Tatili nedeniyle hareketli günler yaşadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan şelale, normalleşme takvimine girilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Kapalı kaldığı süreç içerisinde suyunda ve etrafını saran bitki örtüsünde iyileşme gösteren şelale, bayramda yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı. Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yer alan şelalenin çıkış noktasına Türkiye’nin farklı illerinden gelen tatilciler, görsel şölen sunan şelaleyi görmek için adeta kuyruğa girdi.

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Şelalenin döküldüğü alanda da yoğunluk oluşturan tatilciler, suyun verdiği serinlikle hem serinledi, hem de kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaleyle birlikte bol bol fotoğraf çekindi.

4Bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştik
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"Bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştik"

Mardin’den gelen Hasan Can Dede, en son 7 yıl önce geldiği Düden Şelalesi’nin şu sıralar kalabalık olduğundan bahsetti.

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Dede, “Doğa harikası, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi daha da güzelleşmiş.” dedi.

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Şelalenin tam bir doğa harikası olduğunu söyleyen Sema Nur Dede de, “Pandemi sürecinde evde misafir kabul edemeyeceğimiz için buraya gelip tatil yapmak istedik.

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Antalya’nın havası sıcak olmasına rağmen burası çok güzel ve serin. Pandemiden dolayı bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştik. İnsanlar bu tatil fırsatını değerlendirmek istemiş” diye konuştu.

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