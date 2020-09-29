Taşlı Ada'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişten gelen ve halen sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz."