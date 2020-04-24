Tarihin derinliklerinde gizemli bir yapı! İşte İnkalar’ın ele geçirilemeyen tek kalesi…

Milenyuma yaklaşırken İsviçre menşeili bir organizasyon ve bir kampanya başlatılmak istenir. Kampanyanın konusu dünyanın yedi harikalarıdır. O zaman için belirlenmiş harikalardan sadece Mısır Piramidi ayaktadır ve diğer harikalar ya yıkılmış ya da yok olmuştur. Bunun üzerine dünyanın yedi harikasına alternatif olarak 01.01.2000 tarihinde bir oylama başlatılır. 07.07.07 tarihinde de sonuçlar belli olur. 100 milyon insanın oyları sonucunda Machu Picchu artık dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilir. Gelin bu harikayı yakından inceleyelim…