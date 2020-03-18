Tarihi Yarımada, koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

Birçok olayın meydanda yaşandığını belirten Çakır, "Burada sel de yaşadık 15 Temmuz'u da yaşadık, hiç böyle olmamıştı. Ben burada hatırlıyorum kar yağıyordu dizimize kadar, müşteri bastırıyordu ama şu an hiçbir şey yok, bomboş.