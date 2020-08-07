Tarihi mezar taşlarının sırrı çözülüyor

Günay sözlerini, "Gerçekleştirilen bu temizlik çalışmaları sonucunda mezar taşlarının üzerinden İslam sanatında yoğun olarak kullanılan bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde 30 kişilik kazı ekibiyle birlikte şu ana kadar 30 taşın liken temizliği ve zemin etüdü gerçekleşmiştir. Kazı sezonu sonuna kadar bu sayı 60 olarak hedeflenmiştir” diye sürdürdü.