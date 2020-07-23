Tarihi boş vagonlar grafiticilerin mekanı oldu

Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti sanatı birçok insanın yaşam felsefesi durumuna gelmiş durumda. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarak Dünya genelinde özellikle gençler tarafından sevilerek yapılan grafiti sanatı çoğu ülkede ise suç olarak kabul ediliyor. Gün geçtikçe ise sokaklarda amatör ve profesyonelce yapılmış grafitilerin sayısı artıyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Garı’nda bulunan boş vagonlar ise grafiticilerin mekanı oldu. Vagonların üstüne birbirinden ilginç grarifitiler çizen sanatçılar kamusal alana zarar vermekten dolayı bir suç işlemiş olsalar da bazı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.