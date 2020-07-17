Tarihi barındıran Boğazkale turizm potansiyelini güçlendiriyor

"Boğazkale'de saklı tarih var" Çorum sınırları içinde yer alan Hattuşa, Boğazkale ve Şapinova'nın Hititlerin önemli siyasi ve askeri merkezlerinden olduğuna değinen Çiftçi, "Boğazkale'de saklı tarih var ancak hepsi bu kadar değil. Alacahöyük'te bir kazı alanımız, Ortaköy'de de Şapinova Ören Yeri var. İçlerinde en ön plana çıkan Boğazkale'deki Hattuşa. Buraların daha fazla ziyaretçi çekmesi hem ilimiz hem de bölge açısından önemli." dedi.