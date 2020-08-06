Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanıyor...Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Uşak'tan gelen Osman Erol da ilçede yaşayan arkadaşlarının daveti üzerine, kanyonu gezme fırsatı bulduğunu söyledi. Erol, "Güzel bir mekan. Bakanlığın ve yetkililerin katkılarıyla çeşitli çalışmalar yapılmış, güzel bir hale gelmiş. Gerek yerel halkın gerekse diğer illerimizden insanlarımızın buraya uğraması gerekiyor. Türkiye'nin 7 bölgesini gezmiş birisi olarak çeşitli güzellikler gördüm. Her yöremize ait çeşitli güzellikler var. Bunları keşfetmemiz lazım. Biz değer verdikçe buralar daha da gelişecek, turizm ülkemize de farklı bir ekonomi olarak dönecek." diye ekledi.