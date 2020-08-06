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GeriSeyahat Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanıyor...Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor
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Hürriyet
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Seyahat
AA
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 13:04,

Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanıyor...Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor. Ortasından Kuru Çay'ın geçtiği kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor

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Tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değen Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu, doğaseverleri bekliyor. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanan kanyon görülmeye değer." dedi.

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Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen Kuru Çay ve ağaçların oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerini cezbediyor. İlçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

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Kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor. Kanyon doğa yürüyüşü sevenlerin vazgeçilmez mekanları arasına girmeye de aday.

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Yaz aylarında kayaların arasından geçen suyun sıcaklığının sıfır derecelere düştüğü kanyonda, ziyaretçiler piknik yapma imkanı da buluyor.

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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AA muhabirine, Girmana Kanyonu'nun insanlara farklı doğal güzellikler sunduğunu söyledi.

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Karadağ, "Tarihi yıllar öncesine dayanan kanyon görülmeye değer. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz. Doğa sporları için, ilkbaharda rafting yapmak için güzel bir yer. İnsanların stres atacağı, çadır kuracağı, eşleriyle dostlarıyla gelip çok güzel zaman geçireceği bir yer. Buraya gelen turistleri güzel şekilde ağırlamak istiyoruz." dedi.

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İlçede birçok tarihi alanın ve güzelliğin bulunduğunu belirten Karadağ, bu alanların çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

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Kanyonun ilçe merkezine yakınlığına değinen Karadağ, kanyonu her yıl yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu sayıyı daha yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Uşak'tan gelen Osman Erol da ilçede yaşayan arkadaşlarının daveti üzerine, kanyonu gezme fırsatı bulduğunu söyledi. Erol, "Güzel bir mekan. Bakanlığın ve yetkililerin katkılarıyla çeşitli çalışmalar yapılmış, güzel bir hale gelmiş. Gerek yerel halkın gerekse diğer illerimizden insanlarımızın buraya uğraması gerekiyor. Türkiye'nin 7 bölgesini gezmiş birisi olarak çeşitli güzellikler gördüm. Her yöremize ait çeşitli güzellikler var. Bunları keşfetmemiz lazım. Biz değer verdikçe buralar daha da gelişecek, turizm ülkemize de farklı bir ekonomi olarak dönecek." diye ekledi.

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