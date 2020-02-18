Tam da şu sıralar keşfedilecek 8 adres! Çılgın kalabalıklar yok...

2- Hasanboğuldu Gölü

Şelale sonrası yine aynı çay üzerindeki Hasanboğuldu Gölü çıkacak karşınıza. Aslında göl demek biraz abartı olur. Çay sularının biraz daha fazla bir alanda birikerek oluşturduğu küçük bir gölet. Adı kötü sonla biten bir aşk hikâyesinden geliyor. Ovalı Hasan’ın Obalı Emine’ye kavuşmak için sırtında taşıdığı tuz çuvalıyla göle düşüp hayatını kaybetmesi, gölün adını ortaya çıkarıyor; Hasanboğuldu... Hatta Sabahattin Ali’nin bu aşk için yazdığı bir de şiir var. “Uzaklardan sesin aldım / Çevreni derede buldum / Nereye gittiğin bildim / Hasanım arkandan geldim...” Suyun berraklığı, turkuvaz rengi, kayaların üstünden akıp giden dere ve yeşilin maviyle karışımı harika. Göl dönüşü köy pazarında organik ürünler satılıyor. Doğal sızma yağlar, zeytinler, ballar, peynirler...