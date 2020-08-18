MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres... Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız
GeriSeyahat Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres... Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 13:26,

Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres... Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız

Artık yavaş yavaş yaz döneminin sonuna geliyoruz. Havalar hâlâ sıcakken ve yıllık izninizi kullanmadıysanız tam şu sıralar keşfedilecek yerleri derledik. İster ailecek sakin bir hafta sonu geçirin ister dört-beş günlük güzel bir tatilin peşine düşün. Seçenek çok…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sizin için güzel bir liste hazırladık. Biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, bu haberimiz tam size göre... Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

2Saklı koylara sahip
Abone Olgoogle-news

Saklı koylara sahip

Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ve romanlarını yazdığı kasaba olarak tanınan Cide, Kastamonu’da yer alıyor. Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor. Özellikle Gideros Koyu mutlaka görülüp fotoğraflanması gereken güzelliklerin başında geliyor.

3Yeşilin her tonu burada
Abone Olgoogle-news

Yeşilin her tonu burada

Yeşilin her tonunun hakim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.

4
Abone Olgoogle-news

Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunmakta. Her biri birbirinden güzel bu göllerin isimleri; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl. Dip kaçağıyla birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş.

5
Abone Olgoogle-news

Nasıl gidilir? Yedigöller Milli Parkı'na, birkaç güzergah üzerinden ulaşmak mümkün. Ankara – İstanbul karayolunun 152'nci kilometresinden itibaren Yedigöller yol ayrımına dönebilirsiniz. Dilerseniz Bolu üzerinden gelebileceğiniz gibi Ankara – Zonguldak ve İstanbul - Zonguldak karayollarını takip ederek Mengen – Yazıcık üzerinden de olağanüstü güzellik Yedigöllere ulaşmak mümkün.

6Her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal
Abone Olgoogle-news

Her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal

İzmir-Selçuk’un adı gibi şirin köyü Şirince, her daim güzel kalan nadir yerlerden. Kendi has mimarisinin özenle korunduğu bu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş. El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı.

7İnsanı bambaşka bir dünyaya taşıyor
Abone Olgoogle-news

İnsanı bambaşka bir dünyaya taşıyor

Şırıl şırıl akan berrak sular ve gürül gürül çağıldayan şelaleleriyle Kazdağları, insanı bambaşka bir dünyaya taşıyan sıra dışı bir güzellik… Yemyeşil ormanları, köyleri, şelaleleri, göletleri ve daha saymakla bitmeyen onlarca güzelliğiyle huzur arıyorsanız burası tam size göre...

8
Abone Olgoogle-news

Özellikle Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak bilinen Adatepe mutlaka uğramanız gereken duraklardan... Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adete huzura açılan birer pencere…

9Her mevsim yarı güzel
Abone Olgoogle-news

Her mevsim yarı güzel

Sayısız koyları ve ormanlarıyla, sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça... Özellikle yaz ayları için biçilmiş kaftandır... Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır. Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir. Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır. Sessizlik arıyorsanız mutlaka rotanızı buraya çevirmelisiniz.

10Güzel bir hafta sonu için çok ideal
Abone Olgoogle-news

Güzel bir hafta sonu için çok ideal

Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız. İ

11
Abone Olgoogle-news

İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız. Serpme köy kahvaltılarının tadına doyacağınız eşsiz bir hafta sonu kaçamağı için burası güzel bir adres...

12Hey gidi Karadeniz...
Abone Olgoogle-news

Hey gidi Karadeniz...

Ruhunuza iyi gelecek bir seyahat için, şimdi de rotanızı Karadeniz’e çevirmeye ne dersiniz? Çünkü yeşilin göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu Rize, sizi kucaklamaya hazır.

13
Abone Olgoogle-news

Kafa dinlemek ve en güzel yaz manzaralarına şahit olmak için yayla konaklaması yaparak bugüne kadarki en unutulmaz deneyimi yaşayabilirsiniz. Rize yaylalarında son dönemlerde bungalov konaklamalar bir hayli popüler hale geldi.

14Keşfedilecek çok şey var
Abone Olgoogle-news

Keşfedilecek çok şey var

Yıl boyunca, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, çiftler için de en romantik rotalardan biri. Balon turlarına katılabilir, peri bacalarının manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

15
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Ürgüp'ün güneyinde yer alan Gomeda Vadisi jeomorfolojik açıdan adeta Ihlara Vadisi'nin küçük bir benzeri. Diğer adı Şeytan Deresi olan vadide bulunan bir mağara, eskiden yağmur sularını toplama haznesi olarak kullanılıyormuş. Günümüzde de kullanılan bu mağaradaki su, Gomeda Vadisi'nin içinde bulunan kavak ağaçlarını sulama amacıyla kullanılıyor. Eskiden Güvercinlik olarak da kullanılan vadide yaz aylarında yine güvercinlere rastlanıyor. Bunu oyuklardaki tüneklerden görebilirsiniz. Gomeda Vadisi'ni mutlaka keşfe çıkmalısınız...

16Avrupanın en güzel açık alanı seçildi
Abone Olgoogle-news

Avrupa'nın en güzel açık alanı seçildi

Dalyan, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir mahalle... Köyceğiz Gölü dalyanı bu beldede yer alır. 2008 yılında ‘The Times’ gazetesi tarafından Avrupa'nın en güzel açık alanı seçildi Dalyan… Çünkü Caretta Carettaları, Kaunos Antik Şehri, Kaya Mezarları, çamur banyosu ve İztuzu Plajı ile tam bir cennet burası…

17
Abone Olgoogle-news

Dalyan’ın merkezinden teknelere atlayıp, İztuzu Plajı’na sazlıklar arasından yol alırken Dalyan Kaya Mezarlıkları size eşlik edecek. Instagram için harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…

18Kalabalıklar çekildi şimdi tam zamanı
Abone Olgoogle-news

Kalabalıklar çekildi şimdi tam zamanı

Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi