Tam da şu sıralar gidilecek en güzel 5 adres... Uzman isimlerden cep yakmayan öneriler

Ballıkayalar sahip olduğu kireçtaşı kayaları sayesinde çevredeki kaya tırmanışı düşkünlerinin uğrak noktası. 1970’li yıllarda başlayan ve Türkiye’nin ilk kaya tırmanışı yapılan bölgeleri arasında gösterilen Ballıkayalar’da farklı zorluklarda birçok tırmanış rotası var. Ballıkayalar’da kaya tırmanışı yapmanıza yardımcı olacak birçok firma bulunuyor ama bu deneyimi yaşamak istiyorsanız eğitiminizi internet üzerinden oraya gitmeden ayarlamış olmanız gerekiyor.



Kanyon içerisinde ve etrafında kamp yapmak için oldukça uygun alanlar var. Ancak çevrede herhangi bir tesis olmadığı için tüm malzemelerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın. Kanyonda ateş yakmak serbest ama elektrik bulmanız güç olacaktır. Kamp ateşi etrafında, yıldızların ışığında harika bir deneyim sizi bekliyor olacak…



