Tam bir sayfiye ve kafa dinleme yeri: Kalkan

Kaputaş Plajı Aslında bir kanyon ağzı olan ve Kalkan merkezine araçla yaklaşık 10 dakika mesafede yer alan Kaputaş Plajı, yukarıdan baktığınızda bile insanı büyülemeye yetiyor. Denizin rengi o kadar güzel ki, yol kenarından başlayarak plaja varan yaklaşık 200 basamak merdiveni adeta uçarak iniyorsunuz. Plaj sabah 09.00’da kapılarını açıyor ve bu sene maskesi olmayan hiç kimse plaja alınmıyor. Çünkü güvenli ve sağlıklı bir tatil bu senenin olmazsa olmaz şartı…