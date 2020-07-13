'Tabiatın kalbi' Bolu'da hedef 1 milyon 250 bin ziyaretçi

Ergül, insanların doğa turizmine ilgisinin artığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Doğada, insanlar birbirlerinden rahat bir şekilde uzak durarak sosyal mesafeyi koruyabiliyor. Denizde şemsiye, şezlong derken biraz daha zor olabilir. Ama bizde o zorlama olmayacak. Bütün otelci arkadaşlarımız ve herkes tedbirlerini aldı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Bu sene 3 ayımız gitti. Hareketlenme biraz daha zaman alsa da turist sayısında 1 milyon 250 bin kişiye ulaşmayı bekliyoruz."