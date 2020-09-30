Su altı tutkunlarının yeni gözde dalış noktası 'Karaburun'

Aras, bölgeye gelen dalıcıların farklı derinlik ve coğrafi şekillere sahip olan Büyük Ada, Küçük Ada, Domuz Burnu ve Arslan Kayası gibi bölgelerde de dalış yapabileceğini ifade ederek, ''Karaburun bölgesi her dereceden dalıcının keyifle keşfedeceği bir çeşitliğe sahip, tüm seviyedeki dalıcıları bu bölgede görebiliyoruz.'' diye konuştu.