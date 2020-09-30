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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 11:31 | 

Su altı tutkunlarının yeni gözde dalış noktası 'Karaburun'

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, 17 farklı dalış noktası ve su altı canlılığıyla dalıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

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İzmir'de, sakin bir tatil tercih edenlerin tercih ettiği Karaburun, su altı canlılarıyla da dalıcıların ilgisini çekiyor.

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İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, doğal güzelliklerinin yanı sıra dalış merkezleriyle de adından söz ettiriyor

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Su altı canlılığıyla dalıcıların tercih ettiği mekanların ön sıralarında yer alan Karaburun'da, 17 dalış noktası bulunuyor.

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Dalıcılar dalışları sırasında orfoz, akya, deniz tavşanı, orkinos, çipura, barakuda, müren, deniz böcekleri, ahtapot, müren balıkları ile zaman zaman da mola mola balığıyla karşılaşmanın keyfini yaşıyor.

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Karaburun Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, bölgede çok sayıda canlının görülebildiğinin altını çizerek, ''Canlı çeşitliliğinin yanı sıra Mordoğan açıklarında savaş uçağı batığı, Alaybey ve 9 Eylül vapur batıklarına dalış yapabiliyoruz." dedi.

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Aras, bölgeye gelen dalıcıların farklı derinlik ve coğrafi şekillere sahip olan Büyük Ada, Küçük Ada, Domuz Burnu ve Arslan Kayası gibi bölgelerde de dalış yapabileceğini ifade ederek, ''Karaburun bölgesi her dereceden dalıcının keyifle keşfedeceği bir çeşitliğe sahip, tüm seviyedeki dalıcıları bu bölgede görebiliyoruz.'' diye konuştu.

7Vapur batıkları ilgi çekiyor
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Vapur batıkları ilgi çekiyor

Karaburun'da 2016 yılında gerçekleşen yapay resif uygulamasıyla bölgeye yaklaşık 40 yıl kadar hizmet veren "Alaybey" ve "9 Eylül" yolcu vapurlarının batırıldığını anlatan Aras, şöyle devam etti:

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"Batıklar Büyük Ada ve Küçük Ada bölgelerinde 23-36 metre derinlikte bulunuyor. Bu ikiz vapur batıklarını 47 metre boyunda bütün olarak görmek de mümkün. Vapur batıklarını, her seviyeden dalıcı ziyaret edebiliyor. Bir yıldız dalıcılar en fazla 18 metreye dalarak üst güverteyi ve gemiyi yüzeysel görebilirken, iki yıldız ve üzeri dalıcılar batığı bütünüyle inceleyebiliyor.

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Batıkların güverte içine, kaptan köşküne ve makine dairesine girmek için batık dalışı uzmanlığına sahip olunması gerekiyor. Ayrıca, batıkları kendine yuva olarak benimsemiş kalamar, deniz yıldızı, gelincik balığı, mürenler ve böcekler de dalış sırasında görülebiliyor."

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Su altı tutkunları Karaburun ilçesinde yılın 8 ayı dalış yapabiliyor.

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