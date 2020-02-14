İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İsmail Sarı
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 11:34,/
Stresten uzak İstanbul'a yakın! Hem güzel hem de cep yakmıyor...
Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacı… Sizin için hafta sonu gidilebilecek, İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki, hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adreslerini listeledik…
Hafta sonuna sığdırılacak bir-iki günlük tatil insanı yeniler. Özellikle İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için çok güzel bir liste hazırladık.
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Trekking, tırmanışı, kamp ve daha fazlası: BALLIKAYALAR TABİAT PARKI / KOCAELİ Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü’nde yer alıyor bu doğal güzellik. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki kanyonun genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Etrafı kireçtaşı kayalarla çevrili bölgenin ortasından geçen Ballıkaya Deresi ve göletler görülmeye değer. Ayrıca burada iki tane de küçük şelale bulunuyor.
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Ballıkayalar’da trekking, kaya tırmanışı, kamp ve yapabilirsiniz. Stresli ve yoğun geçen yorucu bir haftayı burada doğanın içinde unutacağınız kesin.
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Tarihle iç içe: KIYIKÖY / KIRKLARELİ Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki buçuk uzaklıkta bir sahil kasabası… İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici.
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Şansınıza hava güzelse Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın. Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş.
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Biraz nostalji, biraz huzur: MUDURNU / BOLU İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın.
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İlçe eski ev ve konaklarla dolu. Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin…
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Göllerin içinde: GÖLCÜK / BOLU Gölcük’e ulaşım iki saat ama şu sıralar kardan dolayı süre biraz daha uzayabilir. Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız.
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Her mevsim güzel: SAPANCA / SAKARYA Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... İstanbul’dan yola çıktığınızda iki saate yakın bir sürede buradasınız.
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Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki bin bir çeşit bitki ve renk cümbüşü harika. Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih...
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Sapanca'ya gelmişken Sopeli Doğal Yaşam Köyü'ne mutlaka uğramalısınız. Burası göletleri, küçük alışveriş noktalarıyla büyük bir kompleks. Güzel bir kahvaltı için tercih edilebilir.
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Yorgunluğunuzu unutacaksınız: YEDİGÖLLER / BOLU Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin, doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet...
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası… İstanbul’dan yola çıktığınıza yol dört saate yakın sürecek ama göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak…
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Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy: MİSİ / BURSA Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da Misi… Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri… Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Örneğin, Edebiyat Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.
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Küçük Karadeniz: YUVACIK / KOCAELİ Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi harika bir doğası var.
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Yolculuk süreniz iki saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
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Yoğurduyla ünlü: KOCAELİ / KANDIRA İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman olsa da şu sıralar da görülmeye değer. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin.
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Kerpe’nin en iyi balıkçılarından biri olan ‘Karagöz Restoran’da mutlaka balığın tadına bakın. Görülecekler listesine ise Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.