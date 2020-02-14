Seyahat İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İsmail Sarı Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 11:34 , / 14 Şubat 2020 - 12:01

Stresten uzak İstanbul'a yakın! Hem güzel hem de cep yakmıyor...

Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacı… Sizin için hafta sonu gidilebilecek, İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki, hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adreslerini listeledik…