Sosyal mesafeli deniz keyfi başladı

Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyduklarını vurgulayan Akdeniz, "Tüm dünya ile birlikte Türkiye zor günler geçirdi. Ancak sabreden derviş muradına erermiş. Bugünlere geldik, mutluyuz, neşeliyiz. Virüsle ilgili alınan önlemlerden memnunuz. Yürüyüşümüzün ardından denize girdim. Dışarıda sıcaklık düşük olmasına karşın, şu anda deniz suyu çok güzel." diye konuştu.