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Hürriyet
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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 12:23,

Sosyal mesafeli deniz keyfi başladı

Antalya'nın dünyaca ünlü plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren ilgi gördü.

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Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile girişe kapatılan kent genelindeki sahil ve plajlar, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemin ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

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Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu, sahilde gezinti yapıp denize girdi. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

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Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı da bu sabah sessizliğini bozdu. Günler öncesinden bugüne hazırlanan plajda, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, uyarı ve yönlendirme levhaları asıldı.

4Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk
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"Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk"

Kısıtlamanın kalkmasıyla Konyaaltı Plajından denize giren Sait Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 12 ayı denize girdiğini söyledi.

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Kısıtlamanın kalkmasıyla 2 ayı aşkın süredir uzak kaldığı denize kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akdeniz, "Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk." dedi.

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Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyduklarını vurgulayan Akdeniz, "Tüm dünya ile birlikte Türkiye zor günler geçirdi. Ancak sabreden derviş muradına erermiş. Bugünlere geldik, mutluyuz, neşeliyiz. Virüsle ilgili alınan önlemlerden memnunuz. Yürüyüşümüzün ardından denize girdim. Dışarıda sıcaklık düşük olmasına karşın, şu anda deniz suyu çok güzel." diye konuştu.

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Arkadaşlarıyla sahilde dinlenen Hasan Can ise deniz havası almaya geldiklerini söyledi. Can, "Evde sıkılmıştık. Çıktık, temiz havamızı aldık." ifadelerini kullandı.

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Sahilde balık tutmayı tercih eden Ahmet Kemer ise kısıtlama nedeniyle balık tutmaya gelemediğini, bugün hemen oltasını yanına alıp sabah saatlerinden itibaren deniz kıyısına geldiğini ve balık tutma özlemini giderdiğini ifade etti.

9Kleopatra Plajı da hareketlendi
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Kleopatra Plajı da hareketlendi

Alanya ilçesinde de yasağın kalkmasının ardından yerli ve yabancı tatilcilerin bir kısmı sabahın ilk saatlerinde denize girmek ve sahilde oturmak için dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı tercih etti. Sinan İmalı, kısıtlamanın kalkmasına sevindiklerini dile getirdi.

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İlçeye Kahramanmaraş'tan dün geldiğini belirten İmalı, "Ben emekliyim. Sabah güneş doğmadan sahile geldim. İki gün sonra da ilçeden ayrılacağım. Pandemi sürecini iyi yöneten başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ederim." diye konuştu.

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Öte yandan ilçede bir restoran yönetici ise salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan iş yerini kurban keserek dualar eşliğinde açtı. İş yeri sahibi Musa Öğütçü, "Pandemi sürecini uygun şekilde yürüten Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin ardından kurallara uygun şekilde restoranımızı açtık. Artık yeni dönemin kurallarına uygun olarak müdavimlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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