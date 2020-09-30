Sonbaharda sıcak bir tatil yapmak için en güzel adresler! Hepsi Türkiye'de...

Sakin, dümdüz, çarşaf gibi bir deniz ve mis gibi güneş için Çalış Plajı, alternatif sporlardan olan yamaç paraşütü için Ölüdeniz Babadağ, akvaryum gibi bir koyda yüzmek için Cennet Koyu ve Katrancı Koyu, doğayla iç içe olmak için Saklıkent Kanyonu, rafting heyecanı için Dalaman Çayı, derin bir tarih içinse Amintas kral mezarının yer aldığı Telmessos antik kenti de Fethiye’de sizleri bekliyor.