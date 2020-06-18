Somuncu Baba Külliyesi, ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor

"Esnaflık yapıyorum. İki ay iş yerimi kapattım, çocuklarla evde kaldık. Herkes gibi bizim içinde zor bir süreç oldu. Şimdi biraz daha hayat normale dönüyor. Bugün de Somuncu Baba Hazretleri'ni ailecek ziyaret ettik. Külliyenin avlusuna girer girmez çok etkilendim. Çok huzurlu çok güzel maneviyatı var. Bir de böyle evde uzun süre kapalı kalınca buraya gelmek bizim için çok güzel oldu. Buraya ilk defa geldim. Öncesinde rüyamda görmüştüm. Gelirken de böyle bir türbe var küçük bir yer diye düşünüyordum. Umreye gittim, Mevlana'ya gittim lakin burasının havası çok başka. Allah nasip etti geldik. Her şey çok güzel. Herkese mutlaka buranın görülmesini tavsiye ediyorum."