Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 11:44 , / 26 Şubat 2020 - 11:46

Soğuk havaların keyif veren rotaları! Oksijeni bol 10 adres...

Arada güneş bize kendini hatırlatsa da henüz kış soğuklarını tam olarak atlatamadığımız bir gerçek. Zaman zaman soğuk havalarda evinize kapanıp sıcacık battaniyenin altında ellerinize birer fincan sıcak çikolata ya da sahlep keyfi yapmak da bir alternatif veya kasvetli gibi görünen bu havaların keyfini çıkarabileceğiniz rotalara yönelmek de!