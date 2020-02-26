Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 11:44,/
Soğuk havaların keyif veren rotaları! Oksijeni bol 10 adres...
Arada güneş bize kendini hatırlatsa da henüz kış soğuklarını tam olarak atlatamadığımız bir gerçek. Zaman zaman soğuk havalarda evinize kapanıp sıcacık battaniyenin altında ellerinize birer fincan sıcak çikolata ya da sahlep keyfi yapmak da bir alternatif veya kasvetli gibi görünen bu havaların keyfini çıkarabileceğiniz rotalara yönelmek de!
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Soğuklar her ne kadar devam ediyorsa da, bu durum yine de sizi gezmekten ve keşfetmekten alıkoymasın diye soğuk havaların en keyifli rotalarını derledik.
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SAPANCA
Şehirden kaçış rotaları listelerinin başında gelen Sapanca bahar ve yaz aylarında oldukça kalabalık bir destinasyon oluyor. Eğer bu doğa harikasının tadını sakince çıkarmak isterseniz tam da bu zamanlarda gitmeyi deneyin.
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Sabah erkenden gidip meşhur kahvaltıcıların birinde güne başlayabilir, sonrasında ise keyifli görsellikler eşliğinde göl kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Sapanca Gölü boyunca manzaranın tadını çıkarmanın yanında, hava durumundan yana şanslıysanız gölde kano yapmak da mümkün.
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KAZ DAĞLARI
Doğu kültürlerinden Antik Yunan’a kadar birçok efsaneye konu olan İda Dağı, nam-ı diğer Kaz Dağları, doğaya dair ne varsa sunmakta. Alpler’den sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip temiz havası insanı tam anlamıyla yeniliyor.
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Kuzey Ege’nin yaz aylarında oldukça kalabalık olan sahil şeridi ise hazır buralara kadar gelmişken ziyaret edilmeye değiyor. Yörenin yerlileri tarafından hazırlanan karanfilli ekmek, erken hasat zeytinyağı, mis kokulu karadut reçeli, Kaz Dağları balı ve sadece burada bulunan göknar ağacı kozalaklı çayı ile kahvaltı yapmadan dönmeyin.
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Özellikle soğuk havalarda coşkuyla çağlayan Sutüven Şelalesi’ne gidebilir, termal tesislerde rahatlayabilir ve köylülerden onlarca efsaneyi dinleyebilirsiniz. Bize göre Kaz Dağları’na soğuk havalarda tatil için bir şans vermeye değer.
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ABANT VE GÖLCÜK
Bolu’nun gözdesi Abant ve Gölcük Gölü, sakinliği ve huzuru ile kafa dinlemek isteyenlerin tercihleri arasında başı çekiyor diyebiliriz.
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Karlar altında kalan çam ağaçları, durgun göl manzarası ve şirin kulübeleriyle Abant ve Gölcük adeta İsviçre köylerini andırıyor. Şehirden birkaç saat uzaklıkta, soğuk kış mevsiminin son demleri için burası size huzur dolu seçenekler sunuyor.
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UZUNGÖL
Trabzon deyince akla gelen ilk yerlerden olan Uzungöl son yıllarda özellikle yaz aylarında yabancı turistlerin de odak noktası haline geldi.
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Uzungöl’ü karlar altında etrafta kimseler yokken görmek isterseniz şimdi rotanızı bu yöne çevirmenizi öneririz. Hazır buralara kadar gelmişken Kaçkar Dağları’nda heliski deneyimi yaşamadan dönmeyin deriz.
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SARIKAMIŞ
Doğu Ekspresi ile birlikte son yılların en çok rağbet gören rotası elbette Kars. Ancak size Kars’ın, henüz pek popüler olmayan Sarıkamış Kayak Merkezi’ni öneriyoruz.
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Uludağ, Kartepe gibi popüler kayak merkezlerinin aksine sakinliği ve sadece Alpler’de olan kristal karlarıyla kayak severleri oldukça mutlu eden bir kayak merkezi.
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SAKLIKENT
Akdeniz’e ve Ekvator’a en yakın kayak tesislerinden biri olan Saklıkent kış mevsiminde veya soğuk havalarda Antalya’yı ziyaret etmek için harika bir sebep.
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Yılın 120 günü kaliteli bir kayak imkanı veren Saklıkent Kayak merkezinde gündüz kayak yapıp, öğleden sonra Antalya’da denize girme deneyimini yaşayabilirsiniz.
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YALOVA
Termal su kaplıcalarında rahatlayıp günü masajla geçirmek, sonrasında da romantik doğa manzarasını gözlemleyerek, kahvenizi yudumlamak isterseniz sizleri Yalova’ya davet ediyoruz. Şifalı sularıyla ünlü Yalova’ya gelmişken mutlaka tarihi yapıları ve Yürüyen Köşkü görmeden dönmeyin. Kaynak: neredekal.com
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MAŞUKİYE
Doğa yeşili, göl mavisi, huzurun sesi… Üstelik İstanbul’un şehir keşmekeşinden sadece 1.5 saat uzaklıkta. Bir yanı Sapanca Gölü, bir yanı Kartepe’nin karlı yamaçlarıyla çevrili Maşukiye, doğanın kucağında vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Kısa bir yolculuktan sonra Maşukiye’de köy ürünleriyle hazırlanan serpme kahvaltıyla güne başlamak gibisi yok.
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Toprak kokusunu içinize çekerek yenileyici bir doğa yürüyüşünün ardından bölgenin ünlü alabalık restoranlarında akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Maşukiye’ye gelmişken bir iki gece kalayım diyenlerdenseniz şömineli oteller, bungalow evler, size özel apart dairelere kadar birçok seçenek de mevcut. Fotoğraf: Maşukiye Cansu Tesisleri web sitesi
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KAPADOKYA
Her mevsim kendine hayran bırakan peri bacalarını, karlar altında görmediyseniz bu soğuk havalarda yolunuzu Kapadokya’ya çevirin. Büyülü atmosferiyle sizi bambaşka diyarlara götürecek ziyaretinizde gün doğumunu izlemek için erken uyanmanızı tavsiye ederiz.
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Renkli balonları izlerken bir yandan da güneş ışıklarının karlar üzerindeki yansımasına tanık olacaksınız. Hele ki bir de şömineli bir otelde konaklıyorsanız size tavsiyemiz pencerenizi açıp, şömine başında bu keyfin tadını çıkarmanız.
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YUVACIK
Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi harika bir doğası var.
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Yolculuk süreniz iki saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.