Sırları çözülemeyen yerler! Hepsi birbirinden ilginç

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın taraf olduğu ECHELON ya da 'Beş Göz' olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söyleniyor. Ayrıca RAF'ın Menwith Hill üssünde çok sayıda radar bulunuyor.