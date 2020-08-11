Sıcak havalardan bunalanlara alternatif rota...Dört mevsim ayrı güzel yaylalar
Yaz aylarında gezilmesi en keyifli olan yer şüphesiz buz gibi yaylalardır. Merkezde sıcaktan bunalmanıza rağmen çıktığınızda size mont bile giydirecek yaylalar dört mevsim yoğun ilgi görüyor. Pandemi sebebiyle plajlara gitmek istemediyseniz, temiz havasıyla Türkiye'nin birbirinden güzel yaylaları sizi bekliyor. Mutlaka gitmeniz gereken muhteşem yaylaları sizler için derledik. İşte gidip bir daha dönmek istemeyeceğiniz yaylalar...
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1
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Elevit Yaylası
Diğer yaylalara nazaran yöre halkının yanı sıra çok fazla turist çeken Elevit yaylası, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunuyor. Son zamanlarda kamp tutkunlarının da favorisi haline gelen bu yayla görülmeye değer.
2
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Arsiyan Yaylası
Gürcistan sınırında, 2 bin 600 ile 3 bin 500 metre rakımda yer alan Arsiyan Yaylası'nın her yanı muhteşem göllerle kaplı. Hemen her gölün de kendine ait bir efsanesi bulunması da burayı daha cezbedici hale getiriyor.
3
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Kümbet Yaylası
Yayla denilince akla ilk gelenlerden biri kesinlikle Kümbet yaylasıdır. Giresun'un güneyinde bulunan Dereli ilçe sınırlarında olan bu yaylada yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Yolunuz Giresun'a düşüyorsa Kümbet'e uğramadan asla dönmeyin.
4
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Pokut Yaylası
Son zamanlarda adından en çok söz ettirenlerden biri Pokut yaylası. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan onlarca yayladan biri olan Pokut, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Hiçbir şey yapmadan sadece manzarayı seyrederek bile keyif alacağınız bu yayla her sene uğrayacağınız bir yer haline gelebilir.
5
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Ayder Yaylası
Ayder yaylası, Karadeniz'in birbirinden güzel yaylalarının ilk sıralarında yer alıyor. Yaylalarıyla adından söz ettiren Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder'in güzelliği hafızanıza kazınacak. Gidip görmeyenin çok fazla şey kaybedeceği bu yayla yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
6
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Çambaşı Yaylası
Karadeniz'de yer alan en önemli yaylalardan biri olan Çambaşı yaylası, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunuyor. Yaylada bulunan bungalov evler, özellikle de kış aylarında kar yağdığında size muhteşem manzaralar sunuyor.
7
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Dumanlı Yaylası
Karadeniz'e özgü bir güzellik gibi görülse de, ülkenin her yerinde muhteşem yaylalar var. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı yaylası da bunlardan biri. Bölgede görebileceğiniz yüzlerce bitki çeşidinin yanı sıra temiz havada piknik yapma imkanı da bulabilirsiniz.
8
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Gito Yaylası
Rize'nin yeşil cenneti Gito yaylası, özellikle de son zamanlarda gezginler tarafından çok sık ziyaret ediliyor. Yaylaya çıkınca kendinizi bulutlardaymış gibi hissedeceksiniz. Temiz havada muhteşem bir uyku deneyimi için yayla evlerinde kalabilirsiniz.
9
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Kadıralak Yaylası
Trabzon'un Tonya ilçesinde bulunan Kadıralak yaylası, ilçe merkezinde oldukça yakın. Mavi yıldız çiçeği ve şenlikleriyle adını duyuran bu yaylaya ziyaretçiler dört mevsim akın akın geliyor. Genelde çiçekleri görmek için Nisan ayı tercih edilse de yaz aylarında da muhteşemdir.
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Demirkapı Yaylası
Trabzonda bulunan Demirkapı yaylasını Haldizen diye de duymuş olabilirsiniz. Doğa ile iç içe keyifli bir vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmek bir nokta olan bu yayla, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu muhteşem yayla ziyaretçilerine göl ve dere kenarında dinleme fırsatı da sunuyor.
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Ovit Yaylası
Muhteşem bir doğaya sahip Ovit yaylası, özellikle de doğa yürüyüşleri için uygun bir alan. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı bu yaylaya, araçla kolayca ulaşabilirsiniz. Sis deniziyle kaplı tepeler ve muhteşem kokulu çam ağaçlarını görmek için mutlaka rotanızı Ovit'e çevirin.
12
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Perşembe Yaylası
Ordu'da görülmesi gerekenler listenizin en başına Perşembe yaylasını ekleyin. Zira görmezseniz çok şey kaybedersiniz. Eşi benzeri olmayan bu yayla menderesleriyle ün salmıştır. Yamaç paraşütü için muhteşem bir alan olan bu yayla, doğa yürüyüşleri için de ideal.
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Sarıalan Yaylası
Muhteşem yaylalar için İstanbul'dan çok fazla uzaklaşmadan Bolu'da bulunan Sarıalan yaylasına gidebilirsiniz. Baharın gelmesiyle birlikte sapsarı çiçeklerle dolan bu yayla adını da bu çiçeklerden alıyor. Burada yiyeceğiniz köy ekmeğine sürülü köy tereyağının tadını unutamayacaksınız.
14
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Kadırga Yaylası
Açık hava camisiyle adından söz ettiren Kadırga yaylası Trabzon'da bulunuyor. Her sene yapılan keyifli yayla etkinliklerine yüzlerce ziyaretçi akın ediyor. İçerisinde otel, lokanta gibi pek çok seçeneği rahatlıkla bulabileceğiniz Kadırga yaylasını seyahat rotanıza mutlaka ekleyin.
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Gölyanı Yaylası
Giresun'da bulunan Gölyanı yaylası, yeşil ve mavinin en güzel buluşması olarak size eşsiz manzaralar sunuyor. Sıcak yaz aylarının bunaltıcı sıcağından kaçmak için Gölyanı yaylasından daha iyi bir yer olamaz.
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Sis Dağı Yaylası
Giresun'un Görele ili sınırlarında olan bu yayla, o kadar yüksekte ki bulutlara seyahat ettiğinizi düşünebilirsiniz. Karadeniz'i ziyaret eden yerli ve yabancıların uğrak yeri olan bu yaylayı siz de mutlaka görmelisiniz.
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Günnercik Yaylası
Muhteşem deniziyle adından söz ettiren Antalya'nın doğal güzellikleri de saymakla bitmez. Dört bir yanı dağlarla çevrili bu yayla merkezde sıcaktan bunalanların kaçış alanı haline geliyor. Günnercik yaylası, Antalya'ya kadar gidip mutlaka görmeniz gereken yerlerden sadece biri.
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Ernek Yaylası
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan bu yayla, içerisindeki doğal göl ile de ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Bir gidenin bir daha dönmek istemeyeceği bu yayla yıllardır doğallığını koruyor.