Sıcak havalardan bunalanlara alternatif rota...Dört mevsim ayrı güzel yaylalar

Pokut Yaylası Son zamanlarda adından en çok söz ettirenlerden biri Pokut yaylası. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan onlarca yayladan biri olan Pokut, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Hiçbir şey yapmadan sadece manzarayı seyrederek bile keyif alacağınız bu yayla her sene uğrayacağınız bir yer haline gelebilir.