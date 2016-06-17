Kemal KAYA
Seyahatten eve dönerken tahtakurularına dikkat!
Bir seyahatinizden eve dönerken artık dikkatli olmak gerekiyor. Bavulunuzun, sırtçantanızın içerisinde evinize bed bugs (tahtakurusu) taşımış olabilirsiniz! Vampirler geri döndü, unutmayın onlar sizin kanınızla besleniyor!
İnsanoğlu binlerce yıldır önce mağaralarda yaşamaya başladığından bu yana tahtakuruları bizimle. Bir tahtakurusunu hiç görmemiş birisinin onu gördüğünde tanımlaması elbette zordur. Latince adı cimex lectularius olan tahtakurusu, koyu kahve renkli, tipik bir elma çekirdeği büyüklüğünde, yassı ve oval şeklindedir. İşte ayaklarımdaki tahtakurusu ısırıkları, ben 50 tane saydım, Kaikoura, Yeni Zelanda
1940’larda pestisitler sayesinde eradike edilen bu kan emiciler artık geri döndü, artık her yerdeler. Amerika’da son zamanlarda ilgili şikâyetler sıklıkla raporlanmaya başlamış. Öyle ki, Forbes’in bildirdiğine göre; Times Square sinema sbangalonunda, Elle Magazin ofisinde, Denver Halk Kütüphanesinde, Bridgeport, Conn itfaiyesinde ve otellerde sıklıkla görüldüğü bildirilmiş.
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Tahtakuruları genellikle 5-10 dakika hortumlarını derinize geçirip kanınızı emerler. Sadece bir yerinizden değil birkaç yerinizi ziyaret ettikten sonra ağırlıklarının birkaç katı kadar emdikten sonra karınlarını doyurup ayrılırlar. Siz uyurken faaliyette olan bu vampirlerce kanınız emilirken onları hissetmek pek de kolay değildir. Kendi deneyimimce şudur ki, ben ancak ısırıldıktan bir süre sonra kaşınmayla birlikte ısırıldığımı anlıyorum.
yolda olmak
yolda olmak
Geçen 2 yılda tahtakurularıyla ilgili epeyce münasebetim oldu. 2011 Yılının ocak ayında bulunduğum yeni Zelanda’nın Kaikora kasabası tahtakurusu bir insana neler yapabiliri öğrendiğim yer oldu. Zira öyle böyle bir ısırılma değildi benimkisi. Yüzüm hariç, boynumdan ayak parmaklarıma kadar yüzlerce defa ısırılmıştım.
yolda olmak
yolda olmak
Kızamık geçiren bir çocuk bedeni gibiydi vücudum. Kötü yanı aşırı kaşınmalar sonucu bu kızarıklar daha da büyüdüğü gibi daha sonra bazıları yaraya dönüşmüşlerdi. Bazılarının iyileşmesi 1,5 ayı buldu ve iyileştikten sonra bazı yerlerde beyaz lekeler kaldı. İlginç olan yüzlerce defa ısırılırken hiçbir şey hissetmemiş olmamdı. Hatta acaba yediğim bir şey mi dokundu da alerji oldum diye düşünmüştüm.
yolda olmak
yolda olmak
Tahtakuruları ısırmayla herhangi bir hastalık taşıdıkları bildirilmemiş olsa da, hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyorlar. Isırıklar şiddetle kaşıntı hissi verdiğinden, aşırı kaşımayla cilt sorunu veya iyileşme sonrası iz kalması sorunları yaşanabiliyor.
yolda olmak
yolda olmak
Psikolojik olarak size yarattığı stres ve bunun yaratacağı uykusuzluk sorunu bir gezgin için ciddi bir sorundur.
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yolda olmak
Fiji’de Kuata Adasında ve Laos’un Vang Vieng şehrinde bana eziyetli ve uykusuz geceler yaşatmışlardı. Her an bir şeyin kanınızı emeceği endişesiyle nasıl uyuyabilirsiniz ki zaten!
yolda olmak
yolda olmak
Tahtakuruları sadece yatakta değil başka yerlerde de bulunabilir. Java, Endonezya’da kaldığım otelin lobisinde otururken çok kısa süre sonra kaşınmaya başlayınca neler olduğunu anlayamamıştım. O kısa sürede tahtakuruları tarafından kollarımdan ısırılmıştım. Tahtakurusunu koltukta görünceye kadar neler olduğunu anlayamamıştım. Aynı şekilde daha birkaç ay önce Bangkok Ibis Hotel’in konforlu lobi koltuklarında da ısırılmıştım. Pattaya’da benzer sorunlara şahit olmuştum.
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yolda olmak
Tahtakuruları her ortamda canlı kalmayı başarabiliyorlar. Havanın sıcak veya kuru olması önemsiz onlar için. Çok soğuk havalarda yarı uyku durumuna geçip hiç yemeden 1 yıl yaşayabiliyorlar. Pestisitlerin onları öldürücü olması için direkt vücutlarına temas etmesi gerekiyor. Popüler tatil yerlerinden Endonezya’nın Lombok Adası’nın kuzeyinde bulunan Gili Adalarında iken tüm odayı raid spreylememe rağmen hala canlı olanları görmüştüm. En çok yerleştikleri yer cibinliğin dilişlerinin arasıydı. Perdeler, elektrik prizleri arkası ve tabi ki yatak ile yastıklar en sevdikleri yerlerdir. Siz uyuduğunuzda antenlerindeki ısı sensörleri ile yerinizi ve hatta nefesinizden uyuyup uyumadığınızı anlayabilirler.
yolda olmak
yolda olmak
Uzmanlar geçmişe göre daha çok kişinin seyahat ediyor olması yüzünden bunların gezginlerle birlikte ülkeler arası taşındığını düşünüyor. Geçmiş yıllara göre artık daha az pestisitin kullanılması da diğer bir sebep olduğu düşünülüyor. Hamam böcekleri, örümcekler, karıncalar artık birlikte yaşamaya alışkın olduğumuz böceklerken tahtakurularına alışmamız mümkün görünmüyor, ancak Asya’da seyahat ediyorsanız hepsiyle de bir arada olabileceğinizi, herhangi her yerde bu vampirlerce kanınızın emilebileceğini unutmayın!
yolda olmak
yolda olmak