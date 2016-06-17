Seyahatten eve dönerken tahtakurularına dikkat!

Tahtakuruları her ortamda canlı kalmayı başarabiliyorlar. Havanın sıcak veya kuru olması önemsiz onlar için. Çok soğuk havalarda yarı uyku durumuna geçip hiç yemeden 1 yıl yaşayabiliyorlar. Pestisitlerin onları öldürücü olması için direkt vücutlarına temas etmesi gerekiyor. Popüler tatil yerlerinden Endonezya’nın Lombok Adası’nın kuzeyinde bulunan Gili Adalarında iken tüm odayı raid spreylememe rağmen hala canlı olanları görmüştüm. En çok yerleştikleri yer cibinliğin dilişlerinin arasıydı. Perdeler, elektrik prizleri arkası ve tabi ki yatak ile yastıklar en sevdikleri yerlerdir. Siz uyuduğunuzda antenlerindeki ısı sensörleri ile yerinizi ve hatta nefesinizden uyuyup uyumadığınızı anlayabilirler.