Seyahat yok, ‘Evde Kal’ var! Peki neler yapabiliriz?

Şu sıkıntılı zamanlarda istesek te seyahat edemiyoruz. Bu zorlu zamanlarda evdeyiz, kötü düşünceleri aklımızdan kovmalıyız. Peki tüm gün akşama kadar neler yapabiliriz, nasıl vakit geçirebiliriz, vaktimizi nasıl daha değerli hale getirebiliriz?
O zaman hepimizin güvenliği için ‘evde kal’ sloganıyla yaşadığımız evlerimizde ya tek başına ya da ailemizle hep birlikte yapabileceklerimize bir bakalım…
2
Online gezilen müze ve yerleri keşfederek biraz olsun seyahat tutkunuzu bastırabiliriz
Teknoloji, günümüzde bize pek çok hizmeti ‘online’ olarak alma imkânı sunuyor. Bunlardan biri de giderek yaygınlaşan sanal müze turları. Üstelik uçak bileti, vize masrafları yok, üstelik hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor.
3
Gezebileceğiniz müze haberleri Hürriyet Seyahat'te yer alan bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-koronavirus-nedeniyle-evde-vakit-gecirirken-online-olarak-gezeceginiz-muzeler-hepsi-ucretsiz
4
Meditasyon ya da Yoga ile kendi yolunuzu seçin
‘Kendimize zaman ayırma zamanı’ diyelim ve bunu da biraz olsun psikolojimizi toparlamak adına kullanalım ne dersiniz? Meditasyon, özellikle hem zihninizi hem de vücudunuzu dinlemenizi sağlayan bir yöntem.
5
Her günün her saniyesinde yaşadığınız telaşın ötesinde bütün bu karmaşıklığı sakinleştirecek muhteşem bir yol. Özellikle bizim gibi zor zamanlardan geçen insanlar için paha biçilemez bir uygulama aslında. Ya bir telefon uygulaması ya da rehber eşliğindeki bir meditasyon ya da yoga videosunu denemekten asla zarar gelmez, hatta faydasına inanamayacaksınız bile.
6
Yeni bir kursa başlayın
Her zaman vardır herkesin bir hobi edinme düşü. Örneğin “Zamanım olduğunda mutlaka mutfak kursuna gideceğim ve evde çeşitli yemekler yapacağım.” gibi.
7
Ya da “Zamanım olduğunda istediğim yeni bir dili öğreneceğim” gibi. O zaman, alışkın olmayana ve psikolojisi kaldırmayana haberleri dinlemek ve gerçeklerle yüzleşmek ne kadar can sıkıntısı yaratsa da bu kurslara katılmak, kesinlikle bir terapi gibi gelecektir. Youtube’da bu şekilde birçok kurs var.
8
Spor yapın
Önümüzde yaklaşık iki hafta gibi bir zaman dilimi var. Spor yapmak için illa ki spor salonunda olmanız gerekmez. Evde yürüyüş bandı varsa tabii ki kullanabilirsiniz. Ama hiçbir alet olmadan da rahatça spor yapılabildiğini hepimiz biliyoruz.
9
Yere bir havlu ve rahat kıyafetleriniz bunun için yeterli, spor ayakkabıya bile gerek yok. Nasıl ya da nereden başlayacağımıza ise yine telefon uygulamalarından ya da internetten yardım alarak karar verebiliriz. Unutmayın ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’, hem de böyle bir zamanda kafayı da vücudu da dinç tutmak lazım. Öyleyse ne duruyoruz, haydi başlayalım.
10
Kendinizi şımartın
İş yerindeyken öğle vakti “Ah evde olsam da şöyle bir kestirsem” hangimiz dememişizdir acaba. Madem evdeyiz, biraz iş yaptıktan sonra şöyle televizyon karşısında rahatça uzanarak kestirmek, gerçekten bizi rahatlatabilir. Ama haberlerin karşısında değil tabii ki, ya keyifli bir film izlerken ya da sevdiğiniz müzik kanalı açıkken.
11
Kendinizi başka diyarlarda sakin bir yerde hissedin ve hafif bir uykunun tadını çıkarın. 15 dakika ya da 1 saat olsun, bu şekerlemeden sonra artık kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Hem vakit geçecek hem de dinlenerek daha zinde bir şekilde evdeki mücadelenize kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Yeter ki zihnimiz ve psikolojimiz iyi olsun, her şeyle mücadele edebiliriz.
12
Bahar temizliği
Hepimiz, virüsten korunmak için hijyenin ve temizliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendik artık. El temizliğinden, genel hijyene ve eşyalarımızın hijyen durumuna kadar pek çok bilgi edindik.
13
Peki, bunu bir adım daha öteye götürüp hep aklımızda olan ve istediğimiz evdeki bahar temizliğini yapmaya ne dersiniz? Evinizde yapacağınız bahar temizliği ile hem gerçek bir hijyen sağlamış hem de vakit geçirmiş olacaksınız. Fakat bu, her hafta evinizde yaptığınız temizlikten farklı olacak. Dip temel bir temizlikten bahsediyoruz. Bu temizlik, eldivenleriniz eşliğinde mutfak, banyo, giysi dolaplarını ve yerleri çamaşır suyuyla temizlemeye kadar gidecek. Böylece kendinizi mis gibi kokularla daha temiz bir ortamda ve rahat hissedeceksiniz, çok rahatlatıcı etkisini anında anlayacağınıza hiç şüpheniz olmasın.
14
Gardırop temizliği ve arındırma
Eminiz herkesin gardırobunda kaç sezondur hatta kaç senedir hiç giymediği kıyafetler olduğu gibi durur. Hep aklından geçer insanın, “Ah bir vaktim olsa da şu kıyafetlerimi ayırabilsem, giyemediklerimi ihtiyaç sahiplerine verebilsem” diye. Evet, şimdi istemediğimiz kadar vaktimiz var. Öyleyse ne duruyoruz, kilo alıp vermişsinizdir ya da tam tersi.
15
Her neyse işte, gardırobunuzda size beden olarak uymayan giymediklerinizi ayırın. Büyük çöp torbalarına koyarak dışarı çıkarmanız rahatladığında direkt Kızılay, Akut gibi kıyafet toplayan konteynerlere atabilirsiniz. Emin olun, bu sayede hem siz hem de gardırobunuz rahatlayacaksınız. Ayrıca böylece, gerçek ihtiyaç sahiplerinin, bu kıyafetleri giyebileceğini düşünün ve huzur bulun.
16
Kişisel bakım zamanı
Kişisel bakımımıza zaman ya da bütçe ayıracak olsak bile genelde ertelemeye kalkmamız an meselesi aslında. “Nasıl olsa daha vakit var, daha müsait bir zamanda hallederim, kendime bakımın acelesi yok nasıl olsa” diyenimiz oldukça çoktur. Ertelemeyi severiz hep. Ayrıca hep duyarız, vücut bakımı, saç bakımı için şunları şunları yapmalı diye. Acaba hangisini tam anlamıyla yaptık ki, bir düşünün. Hep aklımızda, her hafta sonu yaparım dediklerimizi, artık yapma zamanı. Madem vakit var, madem evdeyiz, o halde malzemeler hazırlansın ve bakımlar başlasın. Elimizdeki malzemelerle hazırlanacak yüz maskeleri, saç bakımları ve vücut nemlendiricileri hepimizin işine yarayacaktır. Sonunda hem vakit geçirmiş olacağız hem de kendimizi daha iyi hissedeceğiz, orası bir kesin.
17
Özlediğiniz bir arkadaşınızı arayın
Uzun zamandır aklınızda, “Ah, müsait bir zaman olsa da lise ya da üniversiteden çok özlediğim arkadaşımı arasam ve dertleşsem” diye mutlaka düşünmüşsünüzdür. Artık, bazı şeyleri ertelememek lazım. Malum sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ve birbirimize uzaktan da olsa destek olmamız gerekiyor. Uzun zamandır aramayı isteyip aramadığınız bir arkadaşınız, sizin sesinizi duyunca kim bilir nasıl iyi hissedecektir, hele böyle stresli bir zamanda. Bunun akabinde siz de aynı şekilde, aramış olmanın ve tanıdık sıcacık bir sesi duymanın kendinize nasıl iyi geleceğine inanamayacaksınız. Uzak ta olsa eski dostlar, her daim bir arada olmalı.
18
Uzun zamandır tamir bekleyen eşyalar
Hep aksatırız evimizde tamir edilecekleri düzeltmeyi. Eğer çok profesyonel destek gerektirmiyorsa ve kendinizin yapabileceği bir tamir ise hiçbir zaman asla geç değildir. Bir senedir tamir edilmeyi bekleyen bir musluk mu var ya da dolap kapağı mı gıcırdıyor? Küçük tamirleri, internetten yardım alarak rahatlıkla halledebilirsiniz. Emin olun, siz bile ne kadar becerikli olduğunuza şaşıracaksınız. Hem de tamiri bir senedir bekleyen malzemenizin bu kadar çok beklediğine üzüleceksiniz. Ama en azından zaman evde kalmak vaktiyken, iyi bir şey yapıp tamir ettiğiniz eşyaya bakıp bakıp gülümseyin bari.
19
Ailenizle birlikte evdeyseniz
Yukarıda yazılanları, ailenizle ya da tek başınıza yapabilirsiniz. Eğer tek başınıza değil de ailenizle birlikte evdeyseniz, yapabilecekleriniz çok daha geniş bir yelpaze aslında. Listemiz oldukça uzun: Kağıt oyunları, farklı oyunlar ya da sessiz sinema oynamak, hep yapılmayı bekleyen büyük bir puzzle’a başlamak, film ya da uzunca bir serisi olan bir dizi izlemek, farklı kokteyller denemek, çeşitli yemekler yapmak, albümleri ve kitaplığı düzenlemek, karaoke yapmak, kitap okumak, ekmek yapmak, online oyunlar oynamak. Gerisi de sizin yaratıcılığınıza kalmış. Kısacası ailemiz ile birlikte olduktan sonra her şey güzel.
20
Kendinizi, haberlerden izole etmeden ama psikolojik vaka da olmadan her şeyden haberdar olun. Hep yapmak istediğiniz gibi kendinize ve ailenize mutlaka vakit ayırın. Zaman evde olmak zamanıysa, eve ve kendinize dair aklınızda ne varsa yapın. Gelecek bizimle güzel olacak…