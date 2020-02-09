Sevgililer için Türkiye’nin en romantik otelleri

Splendid Place Hotel, Büyükada-İstanbul Adada baş başa

Kırmızı panjurlarıyla bir tarafı Marmara Denizi’ne, bir tarafı da İstanbul’a bakan şehrin klasikleşmiş markalarından olan otelin dokuz süiti mevcut. Sevgililer Günü için hazırlanan bir ya da iki gecelik konaklama paketlerine; geç kahvaltı, Sevgililer Günü’nde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ve bisiklet kiralama gibi hizmetler dahil.