Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Otellerin resmi web siteleri
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 07:59,/
Sevgililer için Türkiye’nin en romantik otelleri
Oteller 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları için hazırlıklarını çoktan tamamladı. Henüz program yapmadıysanız elinizi çabuk tutmanızı öneririz, çünkü tesisler birer birer dolmaya başladı… İşinizi kolaylaştırmak için farklı seçenekleri derledik. Alanında tanınmış isimlere öne çıkan detaylarıyla en romantik otelleri sorduk.
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GAZETECİLERDEN, SEYAHAT YAZARLARINDAN VE GEZGİNLERDEN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Esin Övet / Habertürk.com yazarı Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı Nalan Miri Sözer / Seyahat yazarı
Hem dinlenin hem eğlenin Burası, çam ormanlarıyla çevrelenmiş, İzmir Körfezi’ne hâkim konumda bir termal otel. Tarihte Agamemnon Kaplıcaları olarak geçen Balçova ilçesindeki tesis, bölgenin en iyilerinden olarak kabul ediliyor. Açık havadaki sıcak termal havuzda yaz-kış gece yarısı bile keyif yapmak mümkün.
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Otel, Sevgililer Günü’nde hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyenler için özel bir de program hazırlamış. 14 Şubat akşamı Berkay’ın performansını da izleyebileceğiniz paketin kişi başı fiyatı, alacağınız hizmetlere göre 250 ile 1000 lira arasında değişiyor. Tel: (0232) 238 51 51
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Tranquilla Nehir Evi, Şile
Yeşile doyacağınız bir gün Otel, Göksu Nehri’ne sıfır, Ağva ilçe merkezine yürüyerek 20 dakika, orman yürüyüş parkurlarına 50 metre, kumsala ise 300 metre mesafede. Doğada doyasıya vakit geçirebileceğiniz romantik bir hafta sonu tatili için ideal.
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Bölgenin mantarlarıyla yapılan yerel lezzet seçeneklerinin de bulunduğu özel akşam mönüsü temiz havada iştahı açılanları mutlu edecek kadar zengin. Zeynep Zor, “Masalsı bir Sevgililer Günü için burası benim favorim. Üstelik İstanbul’dan ulaşım çok kolay” diyor. Tel: (0216) 721 73 77
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NG Hotels Sapanca, Sakarya
Huzur ve eğlence Sapanca’nın sessizliği, şahane göl manzarası ve dinlendirici atmosferiyle öne çıkan otel, Sevgililer Günü için özel bir konaklama paketi hazırlamış.
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4 Şubat akşamı özel aşk mönüsünün servis edileceği gala yemeği verilecek. Bu yemeğin en romantik sürprizi ise aşk şarkıları ile tanınan müzisyen Altay’ın konseri. İki gece konaklamalı ‘Özel Sevgililer Günü Paketi’ne Bali masajı da dahil. 3 bin 500 TL. Tel: (0264) 242 56 00
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Golden Key, Kartalkaya
Kar tatili Şale tarzındaki dağ manzaralı romantik odaları, masaj seçenekleriyle SPA’sı, lezzetleri ve kayak imkânlarıyla öne çıkan otel, kış tatilleri için klasik bir seçim. Otel, İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafesiyle de ayrıca tercih sebebi olabilir.
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Sevgililer Günü’nde akşam yemeğinden sonra 22.00’de Gizem Ekiz ve grubunun konseri var. Sevgililer Günü misafirleri için canlı müzik programı ücretsiz ancak yeme-içme ekstra olarak ücretlendirilecek. Tel: (0374) 234 50 80
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Splendid Place Hotel, Büyükada-İstanbul
Adada baş başa Kırmızı panjurlarıyla bir tarafı Marmara Denizi’ne, bir tarafı da İstanbul’a bakan şehrin klasikleşmiş markalarından olan otelin dokuz süiti mevcut. Sevgililer Günü için hazırlanan bir ya da iki gecelik konaklama paketlerine; geç kahvaltı, Sevgililer Günü’nde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ve bisiklet kiralama gibi hizmetler dahil.
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Rachel Araz “Şehirden hem uzak hem de çok yakın bir tatil yapmak isteyenler için şahane bir kaçış noktası burası” diyor. Fiyatlar oda kategorisine göre 1000 ile 2 bin 720 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Tel: (0216) 382 69 50
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Abant Yeşil Ev, Bolu
Abant farkını yaşamak Abant Gölü’ne 15 dakika mesafedeki otel bünyesinde ‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalından ilham alınarak düzenlenen 12 farklı konsept konaklama seçeneği var.
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Bu masalsı atmosferde doğanın güzelliklerinden yararlanmak için göl çevresinde uzun yürüyüşler yapabilir ve çeşitli spor aktivitelerine katılabilirsiniz. Otelde Sevgililer Günü kapsamında konaklayanlar için canlı müzik eşliğinde özel bir akşam yemeği programı da olacak. Tel: (0544) 237 11 49
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Adatepe İda Blue, Çanakkale
Doğası, havası, manzarası... Otel Türkiye’nin doğal güzelliği ve tertemiz havasıyla öne çıkan Kazdağları’nda hizmet veriyor. Farklı konseptte dokuz romantik taş odası var. Ege Denizi ve Midilli Adası manzarası ile şömine keyfi artıları.
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Güne doğal ürünlerden oluşan bir kahvaltıyla başlayıp ormanda yürüyüşle devam edebilirsiniz. Bölgedeki konumu açısından Bozcaada ve Assos’u keşfe çıkarak programınızı renklendirmeniz de mümkün. Gecelik oda fiyatı 1000 Euro. Tel: (0286) 725 10 45
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Ajia Hotel, İstanbul
Boğaz’ın güzelliği Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip olan otel, Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda hizmet veriyor. Sevgililer Günü için özel konaklama paketleri var. Teras odada konaklama ve kahvaltı, kokteyl ikramı, 2 kişilik 30’ar dakikalık masaj ve oda süsleme paketlere dahil.
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Erdal İpekeşen “Boğaz manzarasına karşı unutulmaz anlar ve yalı keyfi yapmak için daha iyisi yok” diyor. Sevgililer Günü akşamı saat 20.00’de Murat Çekem’le canlı müzikli yemek programı var. Yemeğin kişi başı fiyatıysa 360 lira. Tel: (0216) 413 93 00
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Sacred House, Kapadokya
Ortaçağ romantizmi Otel, her mevsim başka bir güzelliğe sahip olsa da kış romantiklerinin gönlünde ayrı bir yeri olan Kapadokya’da etkileyici bir tasarıma sahip 250 yıllık bir Rum konağında hizmet veriyor.
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Dekorasyonu ve atmosferiyle konuklarına ortaçağ havası yaşatıyor. Jakuzili ve şömineli oda seçenekleri var. Nurgül Büyükkalay “Burası dünya ile bağlantınızı kesip romantizme odaklanacağınız bir tatil için biçilmiş kaftan. Kapadokya’nın en büyüleyici tesislerinden biri” diyor. Tel: (0384) 341 71 02