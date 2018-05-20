Sessiz ve huzur dolu 10 tatil cenneti

10 - İstanbul’a çok yakın KIYIKÖY / KIRKLARELİ

İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki balıkçı kasabasında harika bir plaj, dünyanın en eski taş oyma manastırlarından olan Aya Nikola gibi tarihi yerler, sakinlik ve balık restoranlarıyla bayram başka bir tatlı geçiyor. Kıyıköy’ün iki yakasından dökülen Kazan ve Pabuç Deresi de kasabayı bir gerdanlık gibi süslüyor. Yazın çalışıyorsanız hafta sonu günübirlik olarak da gidebilirsiniz.