Selde camisi yıkılan minare 40 yıldır 'yalnız'

Minarede eskiden olduğu gibi yine ezan sesi yankılanmasını istediklerini vurgulayan Tuna, şöyle konuştu: "Minareler, dinimizin simgelerindendir. Ben çok şehir gezdim ama böyle arazide tek başına duran minare hiç görmedim. Restorasyon talebiyle ilgili girişimlerimiz, burada cami olmaması nedeniyle ve minarenin de hizmet vermiyor olmasından dolayı uygun görülmedi. Restore edilmesi için çok uğraştık ancak netice alamadık. Devlet büyüklerimizden minarenin kurtarılması için destek bekliyoruz."