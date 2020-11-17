Şehir hayatını bıraktılar artık doğayla iç içeler… 'Modern çağın hippileri' olarak adlandırılıyorlar

Karin Jansdotter, böyle bir zamanda Antarktika’da olmanın nasıl bir duygu olduğunu Dailymail anlattı Evinden kilometrelerce ötedeki yüksek hızlı bir internet bağlantısı aracılığıyla Dailymail’e duygularını anlatıyor: “Kendimizin oldukça şanslı olduğunu düşünüyoruz, böylesine korkutucu ve garip zamanlarda bu işe girdiğimizden ötürü ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. İstasyonda her şey normalmiş gibi devam ediyoruz. Önümüzdeki yedi ay boyunca kimseyle karşılaşmayacak şanslı bir grup insanız. Dünyada neler olup bittiğini yakından takip ediyoruz ve akşam yemeği masamızda, bu konuyu konuşuyoruz.”