Şehir hayatını bıraktılar ailecek yollardalar… 'Modern çağın hippileri' olarak adlandırılıyorlar
Katya ve Rob, hayatlarını birleştirip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını bıraktılar. Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor.
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İşte Katya ve Rob'un ilginç hayatı…
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Evlilik fotoğrafçısı Katya, Meksika'da bir düğün için fotoğraf işi almıştı. Düğüne katılan konuklardan biri olan Rob'la tanıştı ve hayatı değişti.
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Birbirlerine âşık olan çift, birkaç ay sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terk ettiler.
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Adaya gidip doğal hayata geçmeye karar verdiler. Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu düşünüyor
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Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğumuna ve büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor.
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Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde hümanist bir bakış açısına sahip Rob ve Katya bu hayallerini kendi küçük dünyalarında başarmış durumda.
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Seyahat etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren aile, tecrübelerini de bloglarında takipçileriyle paylaşıyor Katya ve Rob'a takipçileri tarafından da 'modern çağın hippileri' olarak adlandırılıyor.
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Yoga yapan ve hayatlarını veganlık üzerine kuran çiftin Instagram hesabındaki fotoğraflar son dönemde büyük ilgi görüyor.
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Çift, bu hesap üzerinden hem bebekleri Zion'la ilgili paylaşımlar yapıyor, hem de yaptıkları yemek tariflerini takipçileriyle paylaşıyor.
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Ekip arkadaşları ise Tamara adında bir başka fotoğraf sanatçısı. Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.