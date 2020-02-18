Savaş gemisine benzeyen gizemli ada! Bir zamanlar dünyanın en kalabalık şehri unvanına sahipti...

Tıpkı Hashima Adası, zamanında farklı milletlerinin yaşadığı, tarihe tanıklık eden ancak şu an kimsenin uğramadığı dünyada terk edilmiş birçok kasaba ya da şehirler var. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Sizin için en ilginç olanları listeledik. Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var.

