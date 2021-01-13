Sapanca Gölü can çekişiyor

Yüzerek girdiğimiz noktalardan şuan yürüyerek hareket ediyoruz Daha öncelerinde dalış yaptıkları noktalarda şuan yürüyerek hareket ettiklerini aktaran Sakarya Atlantis Su Sporları Kulübü Başkanı Yusuf Serdar Aldanmaz, “Gölün şuan ki durumu vatandaşlarımızı ve bizi üzmekte bundan dolayı biraz daha insanların dikkatin çekmek adına gölle alakalı kısa tanıtımlar yapmak istiyoruz. Gölümüzün ortalama derinliği 55 ile 65 metre arasında değişiyor. Yaklaşık 3 aylık süreçte 2 metre kadar su çekildi. Derinlikte otomatikman etkilendi bundan. Daha önce dalış yaptığımız, yüzerek girdiğimiz noktalardan şuan yürüyerek hareket ediyoruz, tekneler zaten karaya oturmuş pozisyonda. Otomatikman canlılar ve gölün temizliğini, oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan sazlıklarımız var ve bu sazlıklarda kuruma noktasına gelmiş pozisyonda şuan. Gölü koruyabilmek adına toplumsal olarak bir harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz artık” şeklinde konuştu.